Namaczaj przez 15 minut, a potem upierz. Wybieli szyfonowe firany tak, że ich nie poznasz. Włókna będą bialutkie. Pranie firanek

Masz problem z żółknącymi firankami, które psują wygląd całego wnętrza i wymagają specjalnej pielęgnacji? Odkryto zaskakujący, domowy sposób z użyciem popularnego produktu z apteczki, który skutecznie i bezpiecznie przywróci im śnieżnobiały blask. Sprawdź, jak prostym namoczeniem zniwelować osady i cieszyć się firankami bielszymi niż kiedykolwiek, bez użycia agresywnych chemikaliów.



Wsyp to miski i namacaj firany. Będą śnieżnobiałe

Białe firanki znacząco wpływają na wygląd całego pomieszczenia. Pokój od razu staje się jaśniejszy i wydaje się czystszy. Niestety, z czasem najlepiej prane firanki zaczynają żółknąć. Wpływ na to ma wiele czynników, od klasycznych zabrudzeń, jak smog, dym papierowy oraz osady w kuchni po zmianę koloru od nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.

Jednym z materiałów najczęściej wykorzystywanych przy produkcji firanek jest szyfon. Jest to delikatny, przezroczysty materiał, który ceniony jest z uwagi na swoją miękkość oraz układanie się. Dawniej był wyrabiany z jedwabiu, ale obecnie produkuje się go z włókien syntetycznych. Szyfonowe firanki lepiej wyglądają zawieszone na oknach i dają "lejący" efekt.

Szyfon należy uważnie prać. Zaleca się wybór programu z maksymalną temperaturą 30 st. Celsjusza oraz z niskimi obrotami podczas wirowania. Eksperci przestrzegają także przed silnymi wybielaczami, które mogą bezpowrotnie uszkodzić delikatne włókna. Jak zatem wybielić szyfonowe firany? Najlepszym sposobem na wybielenie firanek wykonanych z szyfony będzie aspiryna lub polopiryna. Oba te popularne lekarstwa świetnie wybielają, ale są bezpieczne dla tkanin. Dzięki zawartości kwasu acetylosalicylowego rozpuszczają one trudne osady i działają niczym delikatny chlor. Kwas wchodzi w reakcję chemiczną z cząsteczkami brudu i rozbija ich strukturę. Dzięki temu zabrudzenia są lepiej wypłukiwanie podczas procesu prania. Dodatkowo kwas acetylosalicylowy neutralizuje żółte osady i przywraca naturalny kolor włókien. W przeciwieństwie do silnych wybielaczy aspiryna nie niszczy struktury włókien i jest bezpieczna dla syntetycznych materiałów. Do dużej miski nalej około 5 litrów wody i rozpuść w niej 5 tabletek aspiryny lub polopiryny. W tak przygotowanym roztworze namaczaj firanki przez około 40 minut. Po tym czasie przełóż firany do pralki i pierz w delikatnym cyklu. Po skończonym praniu natychmiastowo wyjmij firanki z bębna pralki i rozwieś na oknach. Dzięki temu szybciej wyschną i lepiej się będą układały. Szyfonowych firanek nie trzeba prasować.

Aby cieszyć się śnieżnobiałymi firankami jak najdłużej, warto wprowadzić kilka nawyków prewencyjnych. Regularne, delikatne odkurzanie firan za pomocą końcówki ze szczotką może znacznie opóźnić proces żółknięcia, usuwając osadzający się kurz i zanieczyszczenia. Jeśli w domu pali się papierosy lub często gotuje bez odpowiedniej wentylacji, rozważ częstsze, ale delikatniejsze pranie lub stosowanie specjalnych środków zapobiegających osadzaniu się dymu i tłuszczu na tkaninach.

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