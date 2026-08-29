Wsyp 2 łyżki między zszarzałe firanki w pralce. Usunie brud i je wybieli. Po praniu będą śnieżnobiałe i pachnące świeżością. Sposób na pranie firanek

Zszarzałe firanki to powszechny problem, z którym zwykłe pranie w pralce często sobie nie radzi, psując estetykę każdego wnętrza.

Odkryj rewolucyjny domowy sposób na przywrócenie im śnieżnobiałego koloru, wykorzystując prosty składnik, który masz w kuchni.

Wsyp zaledwie dwie łyżki do pralki, a Twoje firany odzyskają perfekcyjną czystość i blask, wyglądając jak nowe!

Domowy sposób na pranie zszarzałych firanek w pralce. Co dodać, aby były śnieżnobiałe?

Białe firany w oknie z prezentują się pięknie, jednak pod warunkiem, że zachowują swój pierwotny kolor. Niestety wiele pań domu doskonale zna ten problem, kiedy ich firany szarzeją i zwykłe pranie w pralce nie przynosi oczekiwanego efektu. Winowajcą jest kurz, brud, a nawet smog, które osadzają się na tkaninie. Dlatego, jeśli chcesz mieć śnieżnobiałe firanki, pamiętaj, aby raz na miesiąc zdjąć je z karnisza i odświeżyć. Oczywiście pranie firan najłatwiej jest przeprowadzić w pralce. Jednak często standardowy cykl nie jest w stanie uporać się z mocnymi przebarwieniami. W takiej sytuacji należy wypróbować domowy sposób na pranie firanek w pralce z dodaniem do bębna sody oczyszczonej.

Wsyp 2 łyżki między zszarzałe firanki w pralce. Usunie brud i je wybieli

Soda oczyszczona to świetny sposób na wybielenie firanek podczas prania w pralce. Wsyp dwie łyżki sody oczyszczonej do bębna między zszarzałe firany, do szuflady dodaj detergent i nastaw pranie firanek. Po wyjęciu z bębna będą perfekcyjnie czyste i pachnące świeżością. Otóż soda oczyszczona jest znana ze swoich właściwości wybielających tkaniny, jednak jest dla nich bezpieczna. Co więcej - pozwala ona usunąć z materiału wszelkie nieprzyjemne zapachy.

Jak wybielić firanki podczas prania?

Jeśli firanki są mocno zabrudzone, warto je przed upraniem w pralce namoczyć. Umieść je w misce z ciepłą wodą, sokiem z cytryny, płynem do mycia naczyń i sodą oczyszczoną na 30 minut. Sok z cytryny pomoże usunąć żółty odcień, płyn do naczyń rozpuści tłuste plamy, zaś soda wybieli materiał i usunie zabrudzenia. Po namaczaniu można prać firanki w pralce.

Jak prać firanki w pralce? Temperatura, program

Firanki powinno się prać w pralce w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni Celsjusza. Przestrzegając tej zasady zapobiegniesz ich zniszczeniu, a na pewno dokładnie je upierzesz. Ważne jest także ustawienie możliwie najniższych obrotów, aby nie zniekształcić materiału i go nie pozaciągać. W wielu pralkach można znaleźć program do prania delikatnego i ręcznego - taki będzie zdecydowanie najlepszym wyborem podczas prania firanek w pralce.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie