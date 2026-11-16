Żaden pochłaniacz wilgoci nie da takiego efektu na oknach. Zamiast tego sięgam po popularny produkt drogeryjny. Sposób na wilgoć na oknach

Zapomnij o uporczywej wilgoci na oknach i problemach z pleśnią, które pojawiają się jesienią i zimą.

Odkryto zaskakujący, domowy sposób na suche szyby, który działa znacznie lepiej niż tradycyjne pochłaniacze wilgoci.

Sprawdź, jaki popularny produkt drogeryjny skutecznie nada Twoim oknom właściwości hydrofobowe i raz na zawsze rozwiąże problem zaparowanych szyb!

Sposób na wilgoć na oknach. Żaden pochłaniacz wilgoci nie da takiego efektu

Wilgoć na oknach to naprawdę częsty widok w wielu domach. Pojawia się jesienią oraz zimą. Jedną z przyczyn skraplania się wilgoci na oknach jest oczywiście duża różnica temperatur po obu stronach szyby, ale przyczynia się do tego również wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniach i słaba wentylacja. Jesienią dni i noce są chłodniejsze, przez co rzadziej otwieramy okna i wietrzymy pomieszczenia. Z problem zaparowanych okien należy jak najszybciej się uporać, gdyż wilgoć skrapla się na szybach, a potem spływa na parapet lub w uszczelki, a to często prowadzi do powstawania pleśni w okolicy okien, a tej wcale nie jest już tak łatwo się pozbyć. A jak zapobiec wilgoci na oknach w domu? Jednym ze sposobów jest zabezpieczenie szyb preparatem o właściwościach hydrofobowych. Żaden pochłaniacz wilgoci nie da takiego efektu.

Sięgnij po produkt drogeryjny i wetrzyj go w okna. Będzie odpychać wilgoć

Zanim zaczniesz zabezpieczać okna przed wilgocią to oczywiście najpierw starannie je osusz. Następnie sięgnij po piankę do golenia. Wyciśnij jedną miarkę kosmetyku na ściereczkę z mikrofibry i starannie wypoleruj szyby w oknach. Otóż pianka do golenia nadaje szybom właściwości hydrofobowych, co sprawia, że odpychają cząsteczki wody. Dzięki temu okna będą suche.

Zapobieganie parowaniu okien. Zasady

Wilgoć w oknach to problem, który pojawia się wskutek wysokiej wilgotności powietrza, dlatego nie wolno zapominać o wietrzeniu domu. Wystarczy lekko uchylić okno na kilka minut. Warto także korzystać z funkcji mikrouchyłu, w którą wyposażonych jest obecnie większość okien. Walkę z parującymi oknami będą wspierać również pochłaniacze wilgoci. Można przygotować je samodzielnie, na przykład wsypując do miseczki żwirek dla kota lub sól gruboziarnistą, które wysysają wilgoć z otoczenia. Postaw je na parapetach, a pomogą osuszać szyby.

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