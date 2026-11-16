Dlaczego koty wolą kartony od drogich legowisk? Znamy przyczyny takiego zachowania

Mruczki chętnie wskakują do pudełek, gdyż dają im one gwarancję bezpieczeństwa , pozwalając na spokojny odpoczynek w ukryciu oraz dyskretną obserwację domu.

, pozwalając na spokojny odpoczynek w ukryciu oraz dyskretną obserwację domu. Opakowania z tektury świetnie izolują zwierzę od zimnego podłoża, a przy tym zatrzymują ciepło wytwarzane przez organizm pupila .

. Pudełko doskonale sprawdza się jako baza do zabawy, szczególnie gdy wytniemy w nim otwory lub wrzucimy do środka myszkę czy piłeczkę.

czy piłeczkę. Udostępnianie kotu czystych kartonów pozbawionych taśm, zszywek, plastiku i ostrych brzegów to świetny pomysł, jednak zbyt długie unikanie kontaktu w kryjówce bywa objawem choroby lub silnego stresu.

Dlaczego koty wchodzą do kartonów? Chodzi o poczucie bezpieczeństwa

Możliwość schowania się jest dla tych czworonogów niezwykle istotna. Choć domowe mruczki nie muszą już uciekać przed drapieżnikami ani samodzielnie zdobywać pożywienia, wciąż kierują się swoimi pierwotnymi instynktami. Przebywanie w zamkniętym miejscu daje im szansę na śledzenie tego, co dzieje się wokół, bez wystawiania się na widok.

Wszelkiego rodzaju szuflady, małe wnęki oraz tekturowe opakowania pełnią funkcję bezpiecznego azylu. Pupil spokojnie tam wypoczywa i przygląda się domownikom, mając jednocześnie możliwość natychmiastowego wyjścia w razie pojawienia się ciekawego bodźca. Właśnie z tego względu zwierzęta te tak chętnie wybierają ciasne kąty, które pozwalają im wygodnie się położyć i osłonić boki ciała.

Koty lubią kartony, ponieważ tektura pomaga utrzymać ciepło

Kolejnym istotnym czynnikiem jest kwestia utrzymania odpowiedniej temperatury. Mruczki uwielbiają się wygrzewać, natomiast tekturowe ścianki skutecznie zatrzymują ciepło oddawane przez ciało zwierzaka. Małe wnętrze pudełka znacznie łatwiej nagrzać niż przestronne i otwarte posłanie. Co więcej, sam materiał świetnie izoluje od zimnej podłogi. Odpowiednio dopasowany rozmiarem karton pozwala pupilowi zwinąć się w ulubiony kłębek i komfortowo zdrzemnąć.

Zabawa dla kota z wykorzystaniem zwykłego kartonu

Zamiłowanie czworonogów do tekturowych opakowań nie wiąże się wyłącznie z drzemką. Takie pudełko znakomicie sprawdza się jako punkt obserwacyjny oraz baza do codziennych harców. Zwierzęta te kochają przecież kontrolować terytorium z bezpiecznego dystansu, przyczajać się i nagle wyskakiwać z zasadzki. Aby stworzyć mruczkowi prostą zabawkę, wystarczy wyciąć w ściankach parę dziur albo wrzucić do wnętrza piłkę czy sztuczną myszkę. Tego typu rozrywka często okazuje się dla pupila bardziej atrakcyjna niż gotowe akcesoria ze sklepu zoologicznego.

Czy kartony są bezpieczne dla kota? Badania naukowców z Utrechtu

Pozostawianie pupilowi pudełek do zabawy jest jak najbardziej wskazane, o ile zadbamy o kwestie bezpieczeństwa. Należy wybierać wyłącznie czyste opakowania, które nie posiadają ostrych brzegów, taśm klejących, zszywek ani plastikowych części grożących połknięciem. Ważne jest także odpowiednio szerokie wejście umożliwiające swobodne wchodzenie i wychodzenie. Samo korzystanie z kryjówek to zupełnie normalne zachowanie. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy zwierzak nagle traci zainteresowanie otoczeniem, unika ludzi i niemal nie wychodzi z pudełka. Takie sygnały mogą oznaczać problemy zdrowotne lub silny stres, co wymaga konsultacji z weterynarzem.

Warto wspomnieć, że wpływ tekturowych opakowań na zachowanie mruczków w schronisku zbadali naukowcy z Uniwersytetu w Utrechcie. Okazało się, że czworonogi posiadające dostęp do takich kryjówek wykazywały mniej objawów stresu i znacznie szybciej aklimatyzowały się w nowym miejscu. Dowodzi to, że zwykłe pudełko odgrywa w życiu tych zwierząt dużo ważniejszą rolę, niż początkowo sądzono.