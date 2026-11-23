Kwoty z końcówką 99 groszy występują w niemal każdym dziale handlowym , począwszy od artykułów spożywczych, przez kosmetyki, aż po elektronikę.

, począwszy od artykułów spożywczych, przez kosmetyki, aż po elektronikę. Taka metoda wyceny towarów jest celowym zabiegiem, który opiera się na sposobie odbierania liczb przez klientów .

. Obniżka o zaledwie jeden grosz wywołuje złudzenie niższego kosztu zakupu , chociaż realna korzyść finansowa pozostaje wyłącznie symboliczna.

, chociaż realna korzyść finansowa pozostaje wyłącznie symboliczna. Podczas zakupów dobrze jest analizować nie tylko samą końcówkę kwoty, ale też sprawdzać przelicznik za pojedynczą sztukę, litr bądź kilogram.

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Efekt lewej cyfry a ceny kończące się na 99 groszy w sklepach

Zasada działania tego triku jest dość przejrzysta. Gdy patrzymy na kwotę 9,99 zł, nasz wzrok koncentruje się głównie na początkowej cyfrze, czyli dziewiątce. Przez to dany artykuł w naszej ocenie plasuje się bliżej wartości 9 zł niż 10 zł, choć faktyczna różnica jest przecież znikoma.

Mechanizm ten nosi nazwę efektu lewej cyfry. Z analiz dotyczących postrzegania wartości wynika, że zastosowanie dziewiątek na końcu wywołuje wrażenie niższej należności, zwłaszcza w sytuacji, gdy zmianie ulega pierwsza cyfra. To właśnie z tego powodu kwota 9,99 zł prezentuje się znacznie korzystniej od 10 zł, mimo że w rzeczywistości różni je wyłącznie jeden grosz.

Jak działa strategia cen psychologicznych podczas porównywania produktów?

Stosowanie cen psychologicznych odgrywa istotną rolę także w trakcie zestawiania ze sobą różnych towarów. Gdy na półce sąsiadują dwa zbliżone artykuły w cenach 19,99 zł oraz 20 zł, to ten pierwszy uchodzi za bardziej opłacalny wybór. W praktyce jednak taka rozbieżność nie ma żadnego odczuwalnego wpływu na stan naszego portfela.

Kwoty z końcówką 99 groszy wykorzystują zarówno supermarkety i drogerie, jak również platformy e-commerce oraz rozmaite punkty usługowe. Taki zapis widnieje na metkach podstawowych artykułów pierwszej potrzeby, a także przy znacznie kosztowniejszych towarach.

Należy mieć na uwadze, że końcówka 99 groszy wcale nie musi gwarantować realnej promocji. Sprzedawcy mają pełną świadomość, iż klienci nierzadko kupują pod wpływem pierwszego impulsu, dlatego przed ostatecznym wyborem towaru warto zachować czujność i zestawić ze sobą inne warianty. Największym ułatwieniem okazuje się weryfikacja ceny jednostkowej oznaczającej wydatek za sztukę, litr czy kilogram. Takie podejście pozwala szybko zweryfikować, czy rzekomo atrakcyjny cenowo artykuł faktycznie generuje oszczędności, czy tylko tworzy taką iluzję.