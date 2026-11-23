Przedświąteczne porządki to idealny moment, by zająć się trudnymi do usunięcia zabrudzeniami, zwłaszcza tłustym osadem na kuchennych fugach.

Odkryj rewolucyjny domowy sposób, który wykorzystuje tylko dwa składniki do stworzenia pasty skutecznie usuwającej brud bez szorowania.

Sprawdź, jak połączyć sodę oczyszczoną i wodę utlenioną, by Twoje fugi na święta lśniły jak nowe, minimalizując wysiłek.

Czyszczenie fug w kuchni. Na święta będą jak nowe

Święta już za miesiąc i w związku z tym w najbliższych dnia wiele osób rozpocznie w swoich domach porządki przedświąteczne. Mycie okien, porządki w szafach, czyszczenie łazienki i oczywiście mycie płytek - to tylko niektóre z zadań, które czekają na większość z nas w najbliższych dniach. Jest tego sporo, dlatego warto wykazać się sprytem i wykorzystać triki, które skutecznie nam ułatwią przedświąteczne porządki. Wiadomo, że jednym z najbardziej czasochłonnych w sprzątaniu pomieszczeń jest kuchnia. Tłusty osad na szafkach i płytkach wydaje się wręcz niemożliwy do usunięcia, bez pozostawiania na ich powierzchni smug. A jak wyczyścić fugi między płytkami kuchennymi? Brud potrafi wejść w te maleńkie spoiny naprawdę głęboko i czasami wyczyszczenie ich wiąże się z czasochłonnym szorowaniem. Na szczęście istnieje domowy sposób na czyszczenie fug w kuchni, który z takim nalotem poradzi sobie bez większego problemu. Potrzebujesz jedynie wody utlenionej i sody oczyszczonej.

Połącz 200 g z odrobiną wody i nałóż na brudne fugi w kuchni. Tłusty osad zejdzie z nich bez szorowania

Czyszczenie fug w kuchni domowymi sposobami jest równie skuteczne co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. A czym najlepiej czyścić fugi z tłustego osadu, aby nie musieć ich szorować? Przygotowanie pasty odtłuszczającej jest proste i tanie. Połącz ze sobą: 200 g sody oczyszczonej, 70 ml wody utlenionej oraz łyżkę płynu do mycia naczyń. Uzyskaną pastę nałóż i wetrzyj w fugi kuchenne za pomocą szczoteczki lub szmatki. Następnie po 15 minutach zbierz pozostałości wilgotną szmatką i umyj płytki.

Czym wyczyścić fugi w kuchni? Domowe sposoby na wybielenie spoin

Czyszczenie fug w kuchni z tłuszczu to wyzwanie, ponieważ fuga jest porowata i łatwo wchłania zabrudzenia. Oczywiście w okolicy kuchenki, gdzie przyrządzane są potrawy, najbardziej problematyczny jest tłusty osad gromadzący się w spoinach. Najlepiej jeta usuwać go na bieżąco, po zakończonym gotowaniu. Wtedy sprawdzi się gorąca woda z płynem do naczyń. Wymieszaj kilka kropel płynu do naczyń z gorącą wodą. Spryskaj roztworem fugi i pozostaw na kilka minut. Po tym czasie wyszoruj szczoteczką i spłucz.

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