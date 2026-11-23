- Przedświąteczne porządki to idealny moment, by zająć się trudnymi do usunięcia zabrudzeniami, zwłaszcza tłustym osadem na kuchennych fugach.
- Odkryj rewolucyjny domowy sposób, który wykorzystuje tylko dwa składniki do stworzenia pasty skutecznie usuwającej brud bez szorowania.
- Sprawdź, jak połączyć sodę oczyszczoną i wodę utlenioną, by Twoje fugi na święta lśniły jak nowe, minimalizując wysiłek.
Czyszczenie fug w kuchni. Na święta będą jak nowe
Święta już za miesiąc i w związku z tym w najbliższych dnia wiele osób rozpocznie w swoich domach porządki przedświąteczne. Mycie okien, porządki w szafach, czyszczenie łazienki i oczywiście mycie płytek - to tylko niektóre z zadań, które czekają na większość z nas w najbliższych dniach. Jest tego sporo, dlatego warto wykazać się sprytem i wykorzystać triki, które skutecznie nam ułatwią przedświąteczne porządki. Wiadomo, że jednym z najbardziej czasochłonnych w sprzątaniu pomieszczeń jest kuchnia. Tłusty osad na szafkach i płytkach wydaje się wręcz niemożliwy do usunięcia, bez pozostawiania na ich powierzchni smug. A jak wyczyścić fugi między płytkami kuchennymi? Brud potrafi wejść w te maleńkie spoiny naprawdę głęboko i czasami wyczyszczenie ich wiąże się z czasochłonnym szorowaniem. Na szczęście istnieje domowy sposób na czyszczenie fug w kuchni, który z takim nalotem poradzi sobie bez większego problemu. Potrzebujesz jedynie wody utlenionej i sody oczyszczonej.
Połącz 200 g z odrobiną wody i nałóż na brudne fugi w kuchni. Tłusty osad zejdzie z nich bez szorowania
Czyszczenie fug w kuchni domowymi sposobami jest równie skuteczne co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. A czym najlepiej czyścić fugi z tłustego osadu, aby nie musieć ich szorować? Przygotowanie pasty odtłuszczającej jest proste i tanie. Połącz ze sobą: 200 g sody oczyszczonej, 70 ml wody utlenionej oraz łyżkę płynu do mycia naczyń. Uzyskaną pastę nałóż i wetrzyj w fugi kuchenne za pomocą szczoteczki lub szmatki. Następnie po 15 minutach zbierz pozostałości wilgotną szmatką i umyj płytki.
Czym wyczyścić fugi w kuchni? Domowe sposoby na wybielenie spoin
Czyszczenie fug w kuchni z tłuszczu to wyzwanie, ponieważ fuga jest porowata i łatwo wchłania zabrudzenia. Oczywiście w okolicy kuchenki, gdzie przyrządzane są potrawy, najbardziej problematyczny jest tłusty osad gromadzący się w spoinach. Najlepiej jeta usuwać go na bieżąco, po zakończonym gotowaniu. Wtedy sprawdzi się gorąca woda z płynem do naczyń. Wymieszaj kilka kropel płynu do naczyń z gorącą wodą. Spryskaj roztworem fugi i pozostaw na kilka minut. Po tym czasie wyszoruj szczoteczką i spłucz.