Ziemniaki przechowywane w niewłaściwych warunkach mogą szybko wypuszczać kiełki, mięknąć i tracić swoją jakość.

Największe znaczenie mają temperatura, dostęp do światła oraz odpowiednia cyrkulacja powietrza.

Nie każde miejsce w kuchni nadaje się do przechowywania większego zapasu ziemniaków.

Warto również regularnie sprawdzać bulwy, ponieważ jedna zepsuta sztuka może przyspieszyć psucie pozostałych.

Niewłaściwe warunki przechowywania sprawiają, że ziemniaki błyskawicznie tracą jakość, miękną i wypuszczają kiełki. Kluczową rolę w utrzymaniu świeżości warzyw odgrywają odpowiednia temperatura, brak dostępu do światła oraz właściwa cyrkulacja powietrza. Nie każdy kąt w naszej kuchni sprawdzi się jako miejsce do składowania większego zapasu tych warzyw. Należy także systematycznie przeglądać zgromadzone bulwy, gdyż jeden nadpsuty okaz może szybko zainfekować resztę zapasów.

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Przechowywanie ziemniaków w domu. Gdzie najlepiej je trzymać?

Idealnym miejscem do magazynowania ziemniaków jest pomieszczenie ciemne, chłodne i zapewniające dobrą wentylację. W warunkach domowych świetnie sprawdzi się piwnica, spiżarnia lub inny schowek, w którym temperatura utrzymuje się na stałym poziomie bez gwałtownych wahań. Należy bezwzględnie unikać układania warzyw w sąsiedztwie źródeł ciepła, takich jak piekarnik czy kaloryfer.

Bulwy muszą być również chronione przed bezpośrednim działaniem promieni świetlnych, które wywołują ich zielenienie oraz inne niekorzystne zmiany na skórce. Do samego składowania najlepiej użyć drewnianej skrzynki, przewiewnego kosza lub papierowej torby z dziurkami. Zdecydowanie odradza się stosowanie szczelnych reklamówek z plastiku, gdyż blokują one dostęp powietrza i gromadzą wilgoć.

Dlaczego ziemniaki kiełkują? Te owoce przyspieszają proces

Głównym winowajcą zbyt szybkiego kiełkowania ziemniaków jest nadmierne ciepło. Warzywa trzymane w ogrzewanym pokoju szybko wychodzą ze stanu spoczynku i zaczynają wypuszczać nowe pędy, czemu sprzyja także brak wentylacji oraz dostęp światła. Duże znaczenie ma ponadto towarzystwo innych artykułów spożywczych. Leżące w pobliżu dojrzałe gruszki oraz jabłka uwalniają gazowy hormon roślinny zwany etylenem, który stymuluje wzrost kiełków. Z tego powodu warzyw tych nigdy nie należy trzymać we wspólnym pojemniku lub koszu z tymi owocami.

Czy ziemniaki można trzymać w lodówce? Zaskakujący efekt

Mimo że chłodziarka świetnie przedłuża trwałość wielu artykułów spożywczych, surowe ziemniaki nie powinny do niej trafiać. Panujący tam chłód prowadzi do przekształcania się zawartej w bulwach skrobi w cukry. Taki proces sprawia, że warzywa stają się słodkawe w smaku, a w trakcie obróbki termicznej, takiej jak pieczenie czy smażenie, znacznie szybciej ciemnieją.

Osoby nieposiadające własnej spiżarni lub piwnicy powinny wygospodarować na zapasy najciemniejszy i zarazem najchłodniejszy kąt w całym mieszkaniu. Zdecydowanie rozsądniej jest kupować mniejsze porcje warzyw do bieżącego zużycia, niż gromadzić wielkie worki w nagrzanej kuchni.

Kiełki na ziemniakach i zielona skórka. Kiedy trzeba je wyrzucić?

Obecność małych, pojedynczych pędów nie oznacza od razu konieczności wyrzucenia całego warzywa, jednak każdy taki przypadek wymaga dokładnych oględzin. Do śmieci powinny bezwzględnie trafić sztuki miękkie, pomarszczone, gorzkie, mocno zazielenione oraz te pokryte gęstymi kiełkami. Zielonkawa barwa to sygnał ostrzegawczy świadczący o tym, że w bulwie wzrosło stężenie szkodliwych dla ludzkiego zdrowia glikoalkaloidów, w tym solaniny.

Aby cieszyć się świeżością warzyw przez długi czas, trzeba systematycznie kontrolować zgromadzone w domu zapasy. Należy na bieżąco odrzucać okazy uszkodzone, gnijące lub zapleśniałe, by nie zaraziły zdrowych sztuk. Ważną zasadą jest również to, aby nie myć ziemniaków przed ich odłożeniem do dłuższego przechowywania, gdyż pozostawiona na skórce woda drastycznie przyspiesza proces psucia.