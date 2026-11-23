Niewielki obrzęk, możliwość poruszania palcem i nieuszkodzony paznokieć zwykle pozwalają obserwować uraz w domu

Silny ból, nienaturalny kształt palca lub trudność w jego zginaniu wymagają pilnej konsultacji lekarskiej

Duży krwiak pod paznokciem albo paznokieć wysunięty spod skóry przy nasadzie mogą świadczyć o poważniejszym urazie

Zimny okład zmniejsza ból i obrzęk, ale nie wyklucza złamania palca

Poród - jak wyglądał dawniej, a jak dziś?, Plac Zabaw, odc. 20

Przytrzaśnięty palec: co sprawdzić tuż po urazie?

Po przytrzaśnięciu palca może dojść jedynie do stłuczenia opuszki, ale uraz może też uszkodzić paznokieć, łożysko paznokcia, czyli skórę pod paznokciem, lub kość na końcu palca. Obejrzyj palec w dobrym świetle i porównaj go z takim samym palcem drugiej ręki. Zwróć uwagę na obrzęk, sinienie, skaleczenie, ułożenie paznokcia oraz to, czy palec nie jest nienaturalnie skrzywiony.

Po pierwszym płaczu zwróć też uwagę na to, jak zachowuje się dziecko. Jeśli dziecko porusza palcem, stopniowo się uspokaja, a ból nie narasta, uraz prawdopodobnie nie jest poważny. Sam wygląd nie zawsze jednak wystarcza, ponieważ niewielkie złamanie kości na końcu palca może towarzyszyć urazowi paznokcia.

Kiedy po przytrzaśnięciu palca wystarczy zimny okład i obserwacja?

Zimny okład i obserwacja w domu zwykle wystarczą, gdy obrzęk jest niewielki, palec ma normalny kształt, dziecko może go zgiąć i wyprostować, a paznokieć nie jest zerwany ani przesunięty. Drobne otarcie trzeba umyć wodą z mydłem, osuszyć i osłonić czystym opatrunkiem. Jeśli dziecko nosi pierścionek lub inną ozdobę na dłoni, zdejmij ją od razu, zanim obrzęk się zwiększy.

Zawiń chłodny kompres lub woreczek z mrożonką w cienką ściereczkę i przykładaj go do palca przez 10 do 15 minut. Nie kładź lodu bezpośrednio na skórze, bo może ją uszkodzić. Rękę warto ułożyć trochę wyżej, na przykład na poduszce, a w razie bólu można podać lek przeciwbólowy odpowiedni dla wieku i masy ciała dziecka, zgodnie z ulotką lub wcześniejszym zaleceniem lekarza.

Przez następne dwa lub trzy dni sprawdzaj, czy ból i obrzęk wyraźnie się zmniejszają. Nie zmuszaj dziecka do ćwiczenia bolącego palca ani nie próbuj prostować go na siłę. Jeżeli po trzech dniach palec nadal bardzo boli lub dziecko nadal go nie używa, skontaktuj się z lekarzem.

Kiedy po przytrzaśnięciu palca potrzebne jest RTG?

Badanie RTG palca jest potrzebne, gdy lekarz podejrzewa złamanie lub zwichnięcie. Pilnej oceny wymaga uraz, gdy dziecko nie potrafi normalnie zgiąć ani wyprostować palca lub gdy palec wygląda inaczej niż taki sam palec drugiej ręki. Zdjęcie RTG pozwala ocenić kość, ale lekarz bierze pod uwagę również stan paznokcia, skóry i czucie w opuszce.

Pilnej konsultacji lekarskiej, a czasem także badania RTG, wymagają między innymi:

widoczne skrzywienie, nienaturalne ustawienie lub wyraźne powiększenie palca

silny ból, który nie słabnie mimo odpoczynku i leku przeciwbólowego

brak możliwości normalnego zgięcia, wyprostowania lub używania palca

głęboka rana, rozchodzące się brzegi rany albo krwawienie spod paznokcia

paznokieć częściowo oderwany, przesunięty lub wysunięty spod skóry u jego nasady

duża ciemna plama krwi pod paznokciem, zwłaszcza gdy pulsuje i mocno boli

Duży krwiak pod paznokciem może powodować znaczny ucisk i ból. Nie należy samodzielnie nakłuwać paznokcia ani przebijać go igłą. Jeśli paznokieć jest uszkodzony i istnieje podejrzenie złamania kości pod nim, lekarz powinien oczyścić i ocenić ranę. Uszkodzenie łożyska paznokcia, czyli skóry pod paznokciem, może później wpłynąć na to, jak paznokieć będzie odrastał.

Przytrzaśnięty palec u dziecka: kiedy jechać pilnie na SOR?

Jedź pilnie na SOR lub do izby przyjęć, jeśli krwawienie nie ustaje mimo 10 minut nieprzerwanego ucisku czystym gazikiem, opuszka została częściowo lub całkowicie odcięta albo palec jest bardzo blady, siny, zimny lub dziecko nie czuje dotyku. Pilnej pomocy wymaga też palec wyraźnie zdeformowany oraz uraz z dużą, otwartą raną. Oderwany fragment palca należy zabezpieczyć w czystym, lekko wilgotnym gaziku, włożyć do szczelnego woreczka i położyć go na drugim woreczku z zimną wodą lub lodem, bez bezpośredniego kontaktu z lodem.

Po urazie obserwuj również ranę przez następne dni. Narastające zaczerwienienie, ocieplenie skóry, ropa, gorączka albo nasilający się ból mogą wskazywać na zakażenie i wymagają kontaktu z lekarzem. Jeśli po urazie palec wyraźnie różni się wyglądem od zdrowego palca drugiej ręki albo dziecko nie może nim normalnie poruszać, skonsultuj uraz z lekarzem jeszcze tego samego dnia.

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