Sieć Rossmann wprowadziła akcję „1+1 gratis” na wybrane zapachy, z której można skorzystać w punktach stacjonarnych oraz przez internet.

W puli przecenionych produktów znalazły się flakony od takich producentów jak Giorgio Armani, Lancôme, Yves Saint Laurent oraz Lattafa.

Naliczenie proporcjonalnego rabatu wymaga włożenia do koszyka dwóch oznaczonych artykułów, przy czym poszczególne wody można ze sobą swobodnie mieszać.

Obniżka stanowi świetny moment na tańsze skompletowanie podarunków na mikołajki oraz Boże Narodzenie, co przekłada się na realne oszczędności.

Markowe perfumy na promocji w Rossmannie. Lista dostępnych zapachów

W asortymencie objętym obniżką znalazły się znane kompozycje od takich marek jak Calvin Klein, Carolina Herrera, Giorgio Armani, Guess, Lancôme czy Yves Saint Laurent. Klienci mogą również sięgnąć po cieszące się ogromnym uznaniem arabskie perfumy Lattafa. Wszystkie przecenione flakony udostępniono także na stronie internetowej drogerii Rossmann, co pozwala na wygodne sfinalizowanie transakcji bez opuszczania mieszkania.

Zasady promocji 1+1 gratis w Rossmannie. Do kiedy trwa akcja na perfumy?

W listopadzie wielu konsumentów rozpoczyna poszukiwania prezentów dla rodziny i przyjaciół. Przedświąteczne zakupy stanowią zazwyczaj spore wyzwanie finansowe, więc każda szansa na zmniejszenie kosztów cieszy się dużym zainteresowaniem. Z tego powodu przygotowana przez sieć Rossmann propozycja przyciąga szczególną uwagę. Akcja 1+1 gratis trwa od 23 do 30 listopada 2026 roku lub do momentu wyczerpania asortymentu przypisanego do tej oferty. Warunkiem uzyskania zniżki jest umieszczenie w koszyku dwóch specjalnie oznaczonych flakonów. System rozdziela upust proporcjonalnie względem wartości wybranych towarów, a kupujący mają pełną dowolność w łączeniu różnych kompozycji zapachowych. Trzeba jednak mieć na uwadze, że rabat dotyczy tylko wyselekcjonowanej części asortymentu.

Prezent na mikołajki i święta z Rossmanna. Jak skorzystać z promocji?

Ruszyła oferta, która zadowoli zarówno łowców konkretnych, ulubionych wód toaletowych, jak i klientów planujących wcześniejsze zakupy pod choinkę. Zakup dwóch produktów w cenie jednego pozwala zachować jedną sztukę na własny użytek, a drugą wręczyć komuś bliskiemu. Taka strategia gwarantuje mniejsze wydatki i chroni przed nerwową atmosferą grudniowych poszukiwań w galeriach handlowych. Z decyzją o zakupie nie należy jednak zwlekać, gdyż najbardziej rozchwytywane flakony mogą błyskawicznie zniknąć ze sklepowych regałów. Aby uniknąć rozczarowania przy kasie, przed sfinalizowaniem transakcji trzeba dokładnie zweryfikować regulamin akcji oraz upewnić się, że dany artykuł posiada odpowiednie oznaczenie promocyjne.

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