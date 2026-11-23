Najnowsza gazetka sieci Biedronka przynosi obniżki cen artykułów spożywczych, które idealnie sprawdzą się podczas codziennych zakupów .

. Klienci kupią taniej między innymi wybrane gatunki mięsa, a także masło oraz świeże owoce i warzywa .

. Przed wizytą w sklepie dobrze jest zapoznać się z regulaminem, ponieważ część rabatów wymaga użycia aplikacji lub karty lojalnościowej .

. Wybrane obniżki trwają zaledwie kilka dni, podczas gdy reszta ofert z gazetki pozostaje aktualna do końca tygodnia.

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Nowa gazetka Biedronki na koniec listopada. Masło i mięso w niskich cenach

W ofercie zaplanowanej na dni od 23 do 28 listopada 2026 roku pojawiło się kilka wyjątkowo atrakcyjnych rabatów. Klienci mogą zaopatrzyć się w masło Ekstra Polmlek bądź masło Ekstra z Polskiej Mleczarni. Po spełnieniu określonych wymogów i użyciu karty Moja Biedronka, cena za jedną kostkę tego produktu wynosi zaledwie 2,99 zł. Sieć obniżyła także ceny pakowanego próżniowo filetu z indyka do 19,99 zł za kilogram oraz pomarańczy deserowych, które kosztują 3,99 zł za kilogram. Z tych dwóch propozycji, a także z przeceny na pomidory śliwkowe, skorzystamy wyłącznie w dniach od 23 do 25 listopada.

Oferty 1+1 gratis i 2+2 gratis w Biedronce. Co warto kupić na zapas?

Klienci nastawieni na większe zakupy z pewnością zwrócą uwagę na ofertę 1+1 gratis obejmującą pomidory śliwkowe, których cena w gazetce to 4,49 zł za opakowanie. Aby uniknąć niespodzianek przy płatności, warto wcześniej upewnić się, na jakich zasadach naliczany jest ten rabat. Oprócz tego w sklepach sieci Biedronka uruchomiono akcję 2+2 gratis na określony asortyment. W jej ramach taniej nabędziemy chociażby oleje, paczkowane kabanosy czy przysmaki i karmy dla zwierząt sygnowane marką Felix. Z takiej okazji chętnie skorzystają konsumenci regularnie sięgający po te produkty, którym zależy na uzupełnieniu domowych zapasów.

Do kiedy trwają promocje w Biedronce? Sprawdź warunki z kartą Moja Biedronka

Chociaż główne wydanie gazetki promocyjnej jest ważne od 23 do 28 listopada 2026 roku, to część obniżek wygasa znacznie szybciej. Krótszy czas trwania akcji, kończący się już 25 listopada, obejmuje między innymi przeceniony filet z indyka, pomidory oraz pomarańcze.

Planując wizytę w dyskoncie, dobrze jest przejrzeć bieżącą ofertę i dokładnie wczytać się w wymogi poszczególnych promocji. Kluczowe dla uzyskania niższej ceny bywają takie czynniki jak limity sztuk, wymóg zakupu konkretnej liczby towarów czy obowiązek zeskanowania przy kasie karty Moja Biedronka. Należy mieć również na uwadze, że asortyment bywa zróżnicowany, a poszczególne artykuły nie zawsze są tak samo dostępne w każdej placówce.