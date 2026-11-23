Po dotknięciu wnętrza dłoni odruch chwytny sprawia, że dziecko automatycznie zaciska palce

Mocny uścisk noworodka nie oznacza świadomego chwytania ani wyjątkowej siły

Odruch zwykle słabnie między 4. a 6. miesiącem życia

Jeśli dziecko wyraźnie mniej rusza jedną ręką albo reakcja obu dłoni bardzo się różni, warto skonsultować to z pediatrą

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Odruch chwytny u noworodka: co dokładnie się dzieje?

Odruch chwytny, nazywany też dłoniowym, pojawia się wtedy, gdy coś dotknie wnętrza dłoni dziecka. Palce automatycznie się zginają i zaciskają wokół palca rodzica, kocyka albo innego przedmiotu. Maluch nie planuje tego ruchu i nie potrafi jeszcze świadomie zdecydować, że chce kogoś złapać.

To odruch pierwotny, czyli automatyczna reakcja układu nerwowego typowa dla pierwszych miesięcy życia. Odruch występuje już u noworodków, dlatego pediatra lub położna mogą sprawdzać go podczas badania dziecka. Do odruchów obecnych w pierwszych miesiącach życia należą także odruch ssania, szukania piersi i odruch Moro.

Dlaczego noworodek tak mocno zaciska dłoń?

Dłoń noworodka może zacisnąć się zaskakująco mocno, bo dotknięcie jej wnętrza automatycznie wywołuje zgięcie palców. Siła uścisku nie świadczy o tym, że dziecko ma już dobrze rozwiniętą kontrolę rąk. Mocny uścisk nie mówi też nic o temperamencie dziecka, jego emocjach ani o sile więzi z rodzicem.

Dziecko może w każdej chwili rozluźnić dłoń i puścić palec dorosłego. Dlatego nie należy sprawdzać go przez unoszenie dziecka za ręce, nawet jeśli maluch przez chwilę mocno trzyma oba palce dorosłego. Noworodek nie kontroluje tego chwytu i może puścić bez ostrzeżenia.

Kiedy odruch chwytny słabnie i dziecko zaczyna chwytać celowo?

Odruch chwytny stopniowo słabnie zwykle między 4. a 6. miesiącem życia. W tym czasie dojrzewa układ nerwowy, a dziecko coraz częściej celowo używa rąk. Niemowlę zaczyna dłużej patrzeć na zabawkę, wyciągać po nią rękę, próbować ją chwycić i utrzymać. Często wkłada też dłonie do buzi.

Przejście od odruchowego zaciskania dłoni do celowego chwytania trwa stopniowo. Początkowo dziecko może odruchowo mocno zaciskać dłoń, a w innych sytuacjach próbować samodzielnie chwycić przedmiot. Z czasem uczy się także otwierać palce i puszczać rzecz, co jest ważnym elementem rozwoju sprawności rąk.

Obserwuj, jak dziecko używa obu rąk

Sam mocny chwyt u noworodka nie jest powodem do niepokoju. W codziennej opiece warto jednak zwracać uwagę, czy dziecko porusza obiema rękami w podobnym stopniu. Jeśli wyraźnie rzadziej rusza jedną ręką, reakcja obu dłoni bardzo się różni albo jedna dłoń przez większość czasu pozostaje wiotka, warto powiedzieć o tym pediatrze podczas najbliższej wizyty.

Po 6. miesiącu życia warto skonsultować się z pediatrą, jeśli dziecko nadal odruchowo zaciska dłonie tak często, że trudno mu otworzyć rękę, puścić przedmiot lub bawić się obiema dłońmi. Nie trzeba jednak co chwilę sprawdzać odruchu. Wystarczy bezpiecznie podtrzymywać dziecko i obserwować, czy z czasem coraz swobodniej korzysta z obu rąk.

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