Ryzyko zmian zgryzu rośnie, gdy dziecko często, intensywnie i przez długi czas ssie kciuk

Jeśli dziecko nadal ssie kciuk po ukończeniu 3. roku życia, warto poruszyć ten temat podczas wizyty u stomatologa

Przerwa między górnymi i dolnymi zębami może być sygnałem rozwijającego się zgryzu otwartego

Zawstydzanie i karanie zwykle utrudniają rezygnację z nawyku uspokajającego

Plac Zabaw odc.: 33- Jakie ulgi przysługują na dziecko?

Ssanie kciuka u dziecka. Kiedy może wpływać na zęby?

Ssanie kciuka u dziecka jest jednym ze sposobów samouspokajania. Może pomagać maluchowi zasnąć, poradzić sobie z napięciem, nudą albo rozstaniem z rodzicem. Sam fakt, że kilkulatek wkłada kciuk do ust, nie przesądza więc o wadzie zgryzu.

Dla zębów najważniejsze jest to, jak często dziecko ssie kciuk, jak długo trwa ten nawyk i z jaką siłą to robi. Kciuk trzymany luźno w ustach przez chwilę działa inaczej niż mocne ssanie przez długi czas, zwłaszcza podczas snu. Długotrwały nacisk może stopniowo przesuwać zęby i wpływać na rozwój szczęki.

Ssanie kciuka po 3. roku życia. Kiedy może wpływać na zgryz?

Ssanie kciuka może wpływać na zgryz, jeśli dziecko robi to intensywnie i nawyk utrzymuje się po ukończeniu 3. roku życia. Warto wtedy stopniowo pomagać dziecku z niego zrezygnować, ponieważ zmniejsza to ryzyko zmian w rozwijającym się uzębieniu.

Nie oznacza to, że u każdego trzylatka potrzebne jest leczenie ani że każdy nawyk zostawi trwały ślad. Jeśli dziecko przestanie ssać kciuk, zanim wyrosną mu stałe przednie zęby, zgryz często może częściowo, a czasem całkowicie poprawić się wraz ze wzrostem. Im dłużej nawyk trwa, tym większa szansa, że konieczna będzie później ocena ortodontyczna.

Jak ssanie kciuka może zmieniać zgryz?

Najbardziej typowe zmiany po długim ssaniu kciuka dotyczą przednich zębów i sposobu ich stykania się. Może pojawić się zgryz otwarty, czyli pionowa przerwa między górnymi a dolnymi siekaczami widoczna wtedy, gdy dziecko zgryza zęby. Górne przednie zęby mogą też wychylać się do przodu, a podniebienie stawać się węższe.

Warto zwrócić uwagę na kilka sygnałów. Jeśli się pojawią, dobrze jest skonsultować je ze stomatologiem dziecięcym:

Przy zagryzaniu między górnymi a dolnymi przednimi zębami pozostaje wyraźna przerwa

Górne siekacze są coraz bardziej wysunięte do przodu

Dziecko intensywnie ssie kciuk przez długi czas lub robi to niemal każdej nocy

Nawyk utrzymuje się mimo ukończenia 3. lub 4. roku życia

Rodzic zauważa zmianę ustawienia zębów mlecznych albo kształtu podniebienia

Jak pomóc dziecku odstawić kciuk bez zawstydzania?

Zanim rodzic zacznie pomagać dziecku zrezygnować ze ssania kciuka, warto sprawdzić, w jakich sytuacjach po niego sięga. Często dzieje się to przed snem, podczas oglądania bajki, po powrocie z przedszkola albo w chwili zdenerwowania. W takich momentach dziecko potrzebuje nie nagany, lecz innego sposobu na ukojenie i bliskości rodzica.

Lepiej chwalić konkretne chwile bez ssania kciuka niż stale wytykać dziecku rękę w buzi. U starszego przedszkolaka można wspólnie ustalić mały, realny cel, na przykład zasypianie bez kciuka przez część nocy. W ciągu dnia może pomóc zajęcie rąk, a wieczorem umówione hasło przypominające o celu. Niektórym dzieciom pomaga też osłonka na kciuk zakładana na noc, pod warunkiem że rozumieją, po co jej używają, i nie traktują jej jak kary.

Nie warto straszyć dentystą, stosować kar ani zawstydzać przy innych osobach. Napięcie może nasilić potrzebę ssania, a dziecko może zacząć ukrywać nawyk. Jeśli próby domowe nie przynoszą efektu, stomatolog dziecięcy może ocenić zgryz i podpowiedzieć dalsze postępowanie.

Ssanie kciuka po 3. roku życia warto uważnie obserwować

Po ukończeniu 3. roku życia warto obserwować, czy dziecko nadal często ssie kciuk i czy zmienia się ustawienie jego przednich zębów. Temat można poruszyć podczas rutynowej wizyty u stomatologa, nawet jeśli zęby wyglądają na proste. Nie trzeba czekać na ból, ponieważ zmiany zgryzu zwykle go nie powodują.

Wcześniejszą wizytę u stomatologa warto rozważyć, jeśli przy zagryzaniu między zębami pojawia się przerwa, górne zęby wyraźnie wysuwają się do przodu albo dziecko intensywnie ssie kciuk każdego dnia. Na co dzień najlepiej spokojnie wspierać dziecko: zauważać sytuacje, w których sięga po kciuk, i pomagać mu rezygnować z nawyku małymi krokami.

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