AI może pomagać, jeśli dziecko nadal samodzielnie myśli, liczy, pisze i potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi

Wklejenie gotowego rozwiązania jako własnej pracy jest ściąganiem, nawet po drobnych zmianach

Odpowiedzi czatu mogą być błędne, niepełne lub zawierać zmyślone źródła

W domu warto ustalić zasady korzystania z AI i sprawdzić, na co w danym zadaniu pozwala nauczyciel

Pozytywna Dyscyplina- Plac Zabaw odc. 21

Czat AI przy odrabianiu lekcji: kiedy pomaga, a kiedy staje się ściąganiem?

Korzystanie z czatu AI jest pomocą wtedy, gdy narzędzie wspiera naukę, ale nie wykonuje zadania za dziecko. Uczeń może poprosić o prostsze wyjaśnienie pojęcia, dodatkowe przykłady, pytania do powtórki lub wskazówkę do pierwszego kroku w zadaniu. Nadal jednak sam szuka rozwiązania, zapisuje tok rozumowania i umie własnymi słowami wyjaśnić, co zrobił.

O ściąganiu można mówić wtedy, gdy dziecko zleca czatowi przygotowanie całej pracy, a potem oddaje wynik jako swój. Dotyczy to gotowego wypracowania, odpowiedzi do karty pracy, rozwiązania zadania matematycznego bez zrozumienia obliczeń czy prezentacji skopiowanej z czatu. Zmiana kilku słów nie sprawia, że praca staje się samodzielna.

Ważne są też zasady ustalone przez nauczyciela. Przy jednym zadaniu nauczyciel może pozwolić na korzystanie z AI, na przykład do zebrania pomysłów, a przy innym może tego zabronić. Dotyczy to szczególnie sprawdzianów, wypracowań i prac ocenianych. Jeśli szkoła wymaga podania, że wykorzystano AI, uczeń powinien to zrobić jasno.

Czat AI może pomóc w nauce, ale nie powinien wykonywać pracy za dziecko

Najlepiej traktować czat jak pomocnika, który tłumaczy i zadaje pytania, a nie jak autora zadania domowego. Dziecko może najpierw spróbować samodzielnie, a dopiero potem pokazać czatowi swój pomysł i poprosić o wskazanie błędu lub podpowiedź. Taki sposób pomaga ćwiczyć pamięć, rozumowanie i samodzielne pokonywanie trudności.

Dziecko może poprosić czat, aby wyjaśnił temat na poziomie klasy piątej, podał podobne zadanie do samodzielnego rozwiązania, zadał pięć pytań z danego działu albo sprawdził tok rozumowania. Warto unikać poleceń: napisz za mnie rozprawkę, podaj odpowiedzi do wszystkich zadań lub rozwiąż to bez tłumaczenia. Różnica tkwi w tym, czy dziecko wykonuje pracę umysłową, czy tylko odbiera gotowy wynik.

AI może też pomóc dziecku, które nie rozumie polecenia napisanego trudnym językiem, nie wie, jak zacząć dłuższą pracę, albo potrzebuje ćwiczeń przed kartkówką. Nie zastąpi jednak nauczyciela, gdy uczeń od dłuższego czasu nie rozumie omawianego działu albo ma wyraźne trudności z czytaniem, pisaniem lub koncentracją. W takiej sytuacji potrzebna jest rozmowa o problemie i dobranie realnego wsparcia, a nie kolejne gotowe odpowiedzi z czatu.

Odpowiedź z AI może brzmieć wiarygodnie, choć zawiera błędy

Czat AI nie gwarantuje, że podane informacje są poprawne. Potrafi podać nieistniejącą datę, pomylić wzór, błędnie zinterpretować lekturę lub wymyślić tytuł książki i źródło. Im bardziej konkretne, nowe lub specjalistyczne pytanie, tym ważniejsze jest sprawdzenie odpowiedzi.

Dobrym nawykiem jest porównanie informacji z podręcznikiem, materiałami od nauczyciela, zasobami biblioteki cyfrowej albo stroną zaufanej instytucji. Przy zadaniu z matematyki czy fizyki dziecko powinno policzyć przykład samodzielnie i sprawdzić każdy etap, a nie tylko przepisać wynik. Przy pracy pisemnej warto przeczytać tekst na głos, usunąć zdania, których uczeń sam nie rozumie, i dopisać własne wnioski.

Warto również sprawdzić, czy odpowiedź pasuje do polecenia. Czat może napisać długi tekst, choć zadanie wymaga trzech zdań, albo użyć pojęć, których dziecko nie zna i nie umie potem wyjaśnić. Jeśli uczeń nie potrafi opowiedzieć, skąd wzięła się odpowiedź, najpewniej nie jest jeszcze gotowy, by oddać pracę.

Domowe zasady korzystania z AI przy zadaniach domowych

Domowe zasady korzystania z AI przy zadaniach domowych nie muszą oznaczać zakazu. Chodzi raczej o prostą umowę, która pomaga dziecku uczyć się samodzielnie i uczciwie oddawać prace nauczycielowi. Dobrze ustalić ją razem z dzieckiem, zwłaszcza jeśli korzysta ono z czatu regularnie.

Można przyjąć kilka konkretnych reguł:

najpierw samodzielna próba rozwiązania zadania, dopiero potem pytanie do czatu

AI służy do wyjaśniania, ćwiczeń i sprawdzania, nie do tworzenia całej pracy

każdą ważną informację trzeba porównać z podręcznikiem lub innym wiarygodnym źródłem

nie wolno wpisywać do czatu danych dziecka, nauczyciela ani kolegów, ani przesyłać zdjęć tych osób

przed użyciem AI trzeba sprawdzić polecenie nauczyciela i zasady obowiązujące w szkole

Gdy młodsze dziecko zaczyna korzystać z czatu, warto usiąść z nim przy pierwszych rozmowach i sprawdzić, jakie odpowiedzi otrzymuje. Nie należy wklejać do narzędzia imienia i nazwiska, adresu, danych logowania, zdjęć innych osób ani całej korespondencji ze szkołą. Najprostsza zasada, którą dziecko może zapamiętać, brzmi: używaj AI tak, aby po zamknięciu czatu nadal umieć samodzielnie zrobić podobne zadanie.

Źródła:

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