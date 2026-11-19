Stylizacja „lace nails”, czyli koronkowy manicure, stanowi szykowną i pełną subtelności alternatywę dla typowych świątecznych zdobień, czerpiąc bezpośrednią inspirację z delikatnych koronek.

Tego typu wzory znakomicie sprawdzają się podczas grudniowych uroczystości, od kolacji wigilijnej po zabawę sylwestrową, stanowiąc doskonałe uzupełnienie eleganckich i klasycznych strojów.

Jest to idealna propozycja dla zwolenniczek nienachalnego, ale bardzo efektownego zdobienia, które unika krzykliwości i pozwala na swobodne dopasowanie do własnych upodobań.

Modny manicure na święta. Koronka na paznokciach zastępuje klasyczne wzory

W okresie bożonarodzeniowym stylizacja paznokci wcale nie musi opierać się na intensywnych barwach i typowych dla tego czasu motywach. Trend określany jako „lace nails” stworzono z myślą o osobach ceniących kobiece i subtelne detale, które mimo swojej delikatności skutecznie przykuwają uwagę. Głównym źródłem inspiracji jest tutaj klasyczna koronka z jej charakterystyczną, niemal ażurową strukturą pełną drobnych wzorów i ornamentalnych wykończeń. Całość najczęściej bazuje na jasnoróżowym, beżowym lub mlecznym podkładzie, na który nanoszone są cienkie, białe linie dodające stylizacji niezwykłej lekkości. Taki wzór można zaaplikować na wszystkie paznokcie lub ograniczyć się do dwóch płytek, resztę pokrywając jednolitym lakierem. Siła tego trendu tkwi właśnie w prostocie, gdyż wystarczą drobne akcenty, aby cieszyć się bardzo eleganckim efektem.

Jak zrobić "lace nails" w domu? Instrukcja wykonania koronkowego manicure

Stworzenie efektu koronki wymaga wcześniejszego przygotowania płytki, zaopatrzenia się w jasny żel lub lakier, a także użycia precyzyjnego, cienkiego pędzelka do zdobień. Pierwszy etap prac obejmuje opracowanie skórek, nadanie paznokciom pożądanego kształtu oraz zaaplikowanie bazy. W kolejnym kroku nakładamy lakier w stonowanym kolorze, najlepiej w odcieniu nude, pamiętając o jego utwardzeniu w przypadku korzystania z produktów hybrydowych. Następnie przechodzimy do malowania samych ornamentów. Przy pomocy cienkiego pędzelka wyrysowujemy na płytce małe kropeczki, kratki, łuki oraz faliste linie, które w połączeniu do złudzenia przypominają prawdziwą tkaninę koronkową. Wzory nie muszą być od razu bardzo skomplikowane i idealnie odwzorowane. Często zaledwie kilka delikatnych detali gwarantuje świetny rezultat, który na sam koniec wystarczy już tylko utrwalić warstwą topu.

Do czego pasuje koronkowy manicure? Stylizacje, które idealnie pasują do "lace nails"

Paznokcie w stylu „lace nails” stanowią doskonałe uzupełnienie tradycyjnych, świątecznych zestawów ubrań. Z powodzeniem można je dobrać do kremowego swetra, szykownego garnituru, satynowej bluzki albo klasycznej czarnej sukienki. Takie zdobienie świetnie prezentuje się również w towarzystwie zarówno srebrnej, jak i złotej biżuterii, sprawdzając się podczas uroczystej wieczerzy wigilijnej oraz na imprezie sylwestrowej. Ze względu na swój stonowany charakter, koronkowe wzory nie przytłaczają reszty ubioru ani dodatków. Osoby, które w tym sezonie chcą odpocząć od typowo zimowych motywów na dłoniach, z pewnością docenią ten trend. Łączy on w sobie ponadczasową klasykę z oryginalnością i otwiera szerokie pole do własnych modyfikacji.

Naklejki hybrydowe na paznokcie - test redaktorek

7