Perłowe paznokcie hitem jesieni. Ten niegdyś „babciny” manicure dziś noszą Jennifer Lopez i Hailey Bieber

Ciemne, klasyczne barwy odchodzą w zapomnienie, ponieważ tej jesieni w stylizacji paznokci dominuje zupełnie nowy, zaskakujący trend.

Uznawany dawniej za „babciny styl” manicure „frosted pearl” powraca do łask i zachwyca gwiazdy pokroju Hailey Bieber czy Jennifer Lopez.

Ten niezwykle uniwersalny, elegancki i subtelny efekt pasuje do każdego stroju i można go z łatwością wykonać samodzielnie w domu.

Tegoroczna jesień doskonale udowadnia, że trendy w modzie regularnie powracają. Stylizacja paznokci, która jeszcze do niedawna kojarzyła się głównie z upodobaniami naszych babć, dziś przeżywa swój wielki renesans. Chodzi o trend „frosted pearl”, czyli paznokcie z subtelnym, perłowym i półprzezroczystym wykończeniem. Intensywne i głębokie kolory ustępują miejsca mlecznej bazie oraz delikatnemu blaskowi, który przywodzi na myśl rozświetloną powierzchnię prawdziwej perły. Taki manicure prezentuje się niezwykle świeżo, naturalnie i z klasą. Choć nie ma w sobie przesadnego błysku, skutecznie przyciąga spojrzenia. Ten nieco nostalgiczny styl zdążył już podbić serca znanych osobistości. Brytyjska aktorka Florence Pugh, a także Hailey Bieber i Jennifer Lopez pokazują, że perłowa płytka wygląda bardzo nowocześnie i sprawdza się nie tylko przy oficjalnych, eleganckich kreacjach.

Manicure „frosted pearl” krok po kroku. Jak zrobić perłowe paznokcie w domu?

Samodzielne wykonanie takiej stylizacji nie należy do trudnych zadań. Kluczem do sukcesu jest właściwe przygotowanie płytki paznokcia oraz sięgnięcie po odpowiednie produkty. Pierwszym etapem jest staranne opiłowanie paznokci w celu nadania im wybranego kształtu, a także odsunięcie skórek i dokładne oczyszczenie powierzchni. Następnie należy zaaplikować cienką warstwę półtransparentnego, mlecznego lakieru w kolorze złamanej bieli, beżu albo delikatnego różu. Kolejny krok wymaga użycia lakieru perłowego lub specjalnego pyłku o subtelnym, opalizującym pigmencie. Należy jednak zachować umiar z ilością nakładanego kosmetyku. Celem jest bowiem uzyskanie delikatnego rozświetlenia, a nie ciężkiego, metalicznego wykończenia. Na sam koniec całą stylizację utrwala się bezbarwnym topem, zapewniającym idealną gładkość i efektowny połysk.

Komu pasują perłowe paznokcie w stylu „frosted pearl”?

Ogromnym atutem stylizacji „frosted pearl” jest jej wyjątkowa uniwersalność. Ten rodzaj manicure prezentuje się doskonale zarówno na dłuższych paznokciach w kształcie migdała, jak i na krótkiej, naturalnej płytce. Świetnie komponuje się z wyjściowymi sukienkami, codzienną garderobą, a nawet z grubymi, jesiennymi swetrami. Jest to również idealna alternatywa dla pań znudzonych ciężkimi, ciemnymi barwami jesieni, które poszukują wizerunkowej lekkości. Perłowe wykończenie dodaje dłoniom subtelności, pięknie je rozświetla i pozostaje modne na dłużej niż tylko jeden sezon.

Wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie rezygnujemy z ciemnego fioletu oraz burgundu na rzecz subtelnego połysku. Popularność „frosted pearl” stanowi dowód na to, że nawet stylizacje kojarzone z dawnymi dekadami mogą triumfalnie powrócić na salony jako najgorętsze trendy urodowe. Warto zainspirować się wyborem największych gwiazd i osobiście przekonać się, czy ten efekt odpowiada również naszym gustom.

Naklejki hybrydowe na paznokcie - test redaktorek

7