Nie musisz cofać czasu aby czuć się dobrze we własnej skórze

Na czym polega trend well aging?

Nieprzespane noce, codzienny stres, zanieczyszczenia i upływający czas – wszystko to może odbijać się na wyglądzie naszej skóry. Nic więc dziwnego, że coraz większą uwagę zwracamy nie tylko na walkę ze oznakami upływającego czasu, lecz przede wszystkim na poprawę kondycji skóry. Właśnie takie podejście promuje filozofia well aging, zgodnie z którą pielęgnacja powinna odpowiadać na aktualne potrzeby cery, niezależnie od wieku. W ten trend wpisuje się nowa linia MY BLOOM od MIYA Cosmetics, stworzona z myślą o kobietach, które chcą świadomie troszczyć się o swoją skórę – tu i teraz. To pielęgnacja, która koncentruje się na wspieraniu skóry i dbaniu o jej potrzeby, niezależnie od etapu życia. Nie obiecuje cofania czasu, lecz zachęca do troski o skórę taką jaka jest dzisiaj – skupiając się na nawilżaniu, regeneracji, wygładzaniu i poprawie sprężystości.

W recepturach kosmetyków MY BLOOM wykorzystano m.in. wegański PDRN, bakuchiol, peptydy oraz retinoid nowej generacji. Składniki te połączono w formułach, które mają wspierać skórę w codziennej pielęgnacji i sprawiać, że cieszyć się jej dobrą kondycją i wyglądać jak najlepsza wersja siebie - w każdy momencie.

Ważne jest jednak nie tylko to, jak skóra wygląda po zastosowaniu kosmetyków. Liczy się również sam rytuał pielęgnacyjny, który może stać się chwilą odprężenia w ciągu intensywnego dnia. Poranna aplikacja kremu czy wieczorne nakładanie serum to prosty sposób, by poświęcić sobie kilka minut i zadbać o dobre samopoczucie.

Nasza skóra każdego dnia mierzy się ze stresem, zmęczeniem, czynnikami zewnętrznymi i naturalnymi zmianami zachodzącymi z upływem czasu. Zamiast więc skupiać się na „cofaniu czasu”, warto zadbać o to, by skóra wyglądała i czuła się jak najlepiej tu i teraz. MY BLOOM to kosmetyki dla kobiet, które chcą świadomie dbać o swoją skórę, cieszyć się jej dobrą kondycją i wyglądać jak najlepsza wersja siebie - w każdy momencie. To pielęgnacja, która koncentruje się na wspieraniu skóry i dbaniu o jej potrzeby, niezależnie od etapu życia. Nie obiecuje cofania czasu, lecz zachęca do troski o skórę taką jaka jest dzisiaj – skupiając się na nawilżaniu, regeneracji, wygładzaniu i poprawie sprężystości.

MY BLOOM łączy nowoczesne składniki aktywne, takie jak wegański PDRN, bakuchiol, peptydy czy retinoid nowej generacji, z formułami stworzonymi z myślą o codziennym komforcie skóry.

To pielęgnacja, w której liczy się nie tylko efekt widoczny w lustrze, ale również przyjemność codziennych rytuałów. Kilka minut rano, chwila dla siebie wieczorem – małe gesty, które pomagają zadbać o skórę i poczuć się dobrze ze sobą.

Krem, serum i pielęgnacja pod oczy. Co znajdziemy w nowej linii MY BLOOM?

MY BLOOM FACE CREAM Krem regenerująco-nawilżający, 40 ml

Intensywnie nawilża i odżywia, zapewniając uczucie komfortu oraz ukojenia. Wspomaga regenerację skóry i poprawia jej kondycję, dzięki czemu staje się bardziej gładka i przyjemna w dotyku. Krem pomaga zadbać o jej elastyczność i sprężystość, podkreślając świeży, promienny wygląd cery.

Jego formuła łączy 2% kompleks wegańskiego PDRN, bakuchiolu i peptydu ze skwalanem oraz egzosomami z algi niebieskiej. Skóra staje się bardziej gładka, przyjemna w dotyku i pełna naturalnego blasku.

Dla kogo?

Dla skóry, która potrzebuje nawilżenia, odżywienia i wsparcia regeneracji. Szczególnie wtedy, gdy brakuje jej miękkości, gładkości, sprężystości lub naturalnego blasku.

MY BLOOM FIRMING SERUM – Serum regenerujące poprawiające elastyczność skóry, 30 ml

To codzienny krok pielęgnacji dla cery, która potrzebuje wsparcia regeneracji i bardziej wypoczętego wyglądu. Formuła z 3% kompleksem wegańskiego PDRN, bakuchiolu i peptydu, wzbogacone o niacynamid, postbiotyk, ektoinę i witaminę B12, wspiera regenerację oraz barierę ochronną skóry. Serum pomaga poprawić jędrność i elastyczność, wyrównać koloryt, rozświetlić cerę i zmniejszyć widoczność oznak zmęczenia. Lekka konsystencja sprawia, że pielęgnacja staje się przyjemnym rytuałem zarówno rano, jak i wieczorem.

Dla kogo?

Dla skóry, która potrzebuje wsparcia regeneracji, poprawy jędrności i elastyczności. Szczególnie wtedy, gdy cera wygląda na zmęczoną, brakuje jej sprężystości, blasku lub równomiernego kolorytu.

MY BLOOM RETINOID SERUM – Serum wspierające odnowę skóry, 30 ml

Czas na wieczorną odnowę w rytmie własnej skóry. Serum z 0,2% HPR – retinoidem nowej generacji – oraz bakuchiolem, wegańskim PDRN, postbiotykiem, trehalozą i kolagenem roślinnym wspiera naturalne procesy regeneracji skóry i pomaga wzmocnić jej barierę ochronną. Wygładza drobne linie, wyrównuje koloryt, intensywnie nawilża i poprawia elastyczność, dzięki czemu cera zyskuje bardziej wypoczęty, świeży i promienny wygląd.

Dla kogo?

Dla skóry potrzebującej wsparcia odnowy i regeneracji. Szczególnie wtedy, gdy zauważasz drobne linie, nierównomierny koloryt, oznaki zmęczenia lub brak gładkości i naturalnego blasku.

MY BLOOM EYE CREAM – Krem pod oczy wygładzający oznaki ekspresji, 15 ml

Uśmiech, emocje, nieprzespane noce – nasze spojrzenie opowiada wiele historii. Krem pod oczy MY BLOOM pomaga zadbać o delikatną skórę wokół oczu, wygładza ją, intensywnie nawilża i wspiera regenerację. Formuła zawiera 2% kompleksu wegańskiego PDRN, bakuchiolu i peptydu, a także kofeinę, ceramid i skwalan kofeiną. Pomaga zmniejszyć widoczność oznak zmęczenia, przywracając spojrzeniu świeży, wypoczęty wygląd. Metalowy aplikator ułatwia rozprowadzenie kremu.

Dla kogo?

Dla delikatnej skóry wokół oczu, która potrzebuje wygładzenia, nawilżenia i wsparcia regeneracji. Szczególnie wtedy, gdy zauważasz oznaki ekspresji, zmęczenia lub brak elastyczności i komfortu.

Piękna skóra w każdym wieku? Nie musisz zatrzymywać czasu

MY BLOOM to przypomnienie, że piękno nie wymaga idealnie gładkiej skóry, zatrzymywania czasu ani dopasowywania się do narzuconych, często nierealnych standardów.

Nowa pielęgnacja od MIYA Cosmetics zachęca, by zamiast walczyć z naturalnymi zmianami, wsłuchać się w potrzeby swojej skóry, zadbać o jej kondycję i cieszyć się naturalnym pięknem – tu i teraz!