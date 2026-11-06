Drogi Mikołaju, w tym roku… to ja nim będę! Poznaj świąteczną kolekcję Amourette Sparkle od Triumph

Lista życzeń do Mikołaja? W tym roku możesz ją spokojnie schować do szuflady. Czas na małą zmianę świątecznych zwyczajów: tym razem sama zadbaj o to, by pod choinką znalazło się coś naprawdę w Twoim guście. Na początek? Nowość od TRIUMPH: Amourette Sparkle - pozycja obowiązkowa na tegorocznej liście życzeń. I właściwie… można uznać ją za kompletną! Delikatna koronka, połyskująca nitka i stylowe detale – brzmi bowiem jak przepis na nowego ulubieńca (nie tylko) świątecznej garderoby. A zatem – w tym roku zostań swoim własnym Mikołajem! I po gwiazdkowy prezent zajrzyj do salonu TRIUMPH.

Autor: TRIUMPH/ Materiały prasowe