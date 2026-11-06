Drogi Mikołaju, w tym roku… to ja nim będę! Poznaj świąteczną kolekcję Amourette Sparkle od Triumph

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-11-06 15:16

Lista życzeń do Mikołaja? W tym roku możesz ją spokojnie schować do szuflady. Czas na małą zmianę świątecznych zwyczajów: tym razem sama zadbaj o to, by pod choinką znalazło się coś naprawdę w Twoim guście. Na początek? Nowość od TRIUMPH: Amourette Sparkle - pozycja obowiązkowa na tegorocznej liście życzeń. I właściwie… można uznać ją za kompletną! Delikatna koronka, połyskująca nitka i stylowe detale – brzmi bowiem jak przepis na nowego ulubieńca (nie tylko) świątecznej garderoby. A zatem – w tym roku zostań swoim własnym Mikołajem! I po gwiazdkowy prezent zajrzyj do salonu TRIUMPH.

Kobieta w zielonej koronkowej bieliźnie Triumph Amourette Sparkle. O świątecznej kolekcji przeczytasz na SE.
Autor: TRIUMPH/ Materiały prasowe

AMOURETTE SPARKLE - KULTOWA KLASYKA NA ŚWIĘTA

Ponad 60 lat na rynku i wciąż niekwestionowany bestseller TRIUMPH - Amourette doskonale wie, jak zdobywać sympatię kobiet. Sekret? Kwiatowa koronka, która nie wychodzi z mody, perfekcyjnedopasowanie i komfort, z którym trudno się rozstać. Na czas grudniowych celebracji i świątecznych spotkań kultowa linia zyskuje wyjątkową oprawę. Kolekcja Amourette Sparkle przełamuje romantyczny charakter koronki połyskiem metalicznej nitki, miękką siateczką i dopracowanymi detalami. Całość dopełnia biżuteryjny podwójny pierścień oraz subtelne, dekoracyjne wykończenie brzegów koronki. W świąteczną paletę kolorów wpisują się także dwa wyraziste odcienie: głęboki granat Admiral w klasycznym biustonoszu z fiszbinami oraz szlachetna zieleń Teal Green w fasonie balkonetki. A kropką nad „i” są koronkowe stringi i hipstery - idealne dopełnienie bieliźnianego

zestawu.

Dwa zestawy, wiele okazji! Oba bieliźniane warianty świetnie odnajdą się zarówno w wieczorowych kreacjach, jak i w codziennych stylizacjach - wszędzie tam, gdzie przyda się odrobina dodatkowego blasku.

TRIUMPH
Autor: TRIUMPH/ Materiały prasowe
 
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