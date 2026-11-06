Drogi Mikołaju, w tym roku… to ja nim będę! Poznaj świąteczną kolekcję Amourette Sparkle od Triumph

AMOURETTE SPARKLE - KULTOWA KLASYKA NA ŚWIĘTA
Ponad 60 lat na rynku i wciąż niekwestionowany bestseller TRIUMPH - Amourette doskonale wie, jak zdobywać sympatię kobiet. Sekret? Kwiatowa koronka, która nie wychodzi z mody, perfekcyjnedopasowanie i komfort, z którym trudno się rozstać. Na czas grudniowych celebracji i świątecznych spotkań kultowa linia zyskuje wyjątkową oprawę. Kolekcja Amourette Sparkle przełamuje romantyczny charakter koronki połyskiem metalicznej nitki, miękką siateczką i dopracowanymi detalami. Całość dopełnia biżuteryjny podwójny pierścień oraz subtelne, dekoracyjne wykończenie brzegów koronki. W świąteczną paletę kolorów wpisują się także dwa wyraziste odcienie: głęboki granat Admiral w klasycznym biustonoszu z fiszbinami oraz szlachetna zieleń Teal Green w fasonie balkonetki. A kropką nad „i” są koronkowe stringi i hipstery - idealne dopełnienie bieliźnianego
zestawu.
Dwa zestawy, wiele okazji! Oba bieliźniane warianty świetnie odnajdą się zarówno w wieczorowych kreacjach, jak i w codziennych stylizacjach - wszędzie tam, gdzie przyda się odrobina dodatkowego blasku.