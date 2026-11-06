Pielęgnacja na zimę - miód, mleczne formuły i koreańskie inspiracje

Siłą liniiBielenda Honey Glazesą składniki wpisujące się w aktualne trendy pielęgnacyjne – miód manuka, mleczko i pyłek pszczeli, PDRN z ryżu, proteiny mleka oraz ceramidy. Ich połączenie nadaje produktom wyrazisty charakter, łącząc popularny nurt honey skincare z estetyką K-beauty i Milky Skincare. Całość dopełniają kremowe, otulające konsystencje oraz efektowne, inspirowane segmentem premium opakowania, dzięki którym pielęgnacja ma być nie tylko skuteczna, ale również wyjątkowo przyjemnym, sensorycznym rytuałem.

Kluczowe składniki, których połączenie odpowiada na najważniejsze potrzeby skóry, to:

Miód manuka– ceniony za właściwości odżywcze i pielęgnujące. Wspiera komfort skóry, pomaga utrzymać jej miękkość i nadaje linii wyrazisty charakterhoney skincare.

Mleczko pszczeleipyłek pszczeli– składniki inspirowane pielęgnacją opartą na dobroczynnych właściwościach produktów pszczelich. Wspierają odżywienie, regenerację i poprawę kondycji skóry, zapewniają uczucie otulenia.

PDRN z ryżu– nowoczesny składnik silnie kojarzony z trendemK-beauty, wpisujący linię w kierunek innowacyjnych koreańskich receptur i pielęgnacji skoncentrowanej na poprawie wyglądu skóry.

Proteiny mleka– odpowiadają za charakterystyczny nurtMilky Skincare, kojarzony z mlecznymi, kremowymi i otulającymi formułami. Pomagają zadbać o miękkość, wygładzenie i komfort skóry.

Ceramidy– wspierają barierę ochronną skóry, pomagają ograniczyć uczucie suchości i zapewniają skórze większy komfort oraz odpowiedni poziom nawilżenia.

Pielęgnacja twarzy produktami Bielenda Honey Glaze

Odżywcze serum dwufazowe BIELENDA Honey Glaze

Odżywcze serum dwufazowe Bielenda Honey Glazełączy lekką, przyjemną w aplikacji formułę z intensywnie pielęgnującym działaniem inspirowanym trendem honey glaze. Dwufazowa konsystencja, z charakterystycznymi płatkami emolientowymi, zapewnia wyjątkowe doświadczenie podczas stosowania i pomaga nadać skórze efekt wygładzenia oraz zdrowego blasku. Miód manuka wspiera nawilżenie, odżywienie i regenerację skóry, proteiny mleka wygładzają i zmiękczają cerę, a PDRN z ryżu wspomaga jej odnowę i poprawia wygląd. Obecne w formule ceramidy wspierają barierę ochronną skóry i pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia. Serum pozostawia skórę miękką, gładką i odżywioną, nadając jej charakterystyczne dla linii wykończenie pełne blasku.

Regenerujący krem do twarzy BIELENDA Honey Glaze

Regenerujący krem do twarzy Bielenda Honey Glazeto propozycja dla skóry, która potrzebuje intensywnego odżywienia, nawilżenia i regeneracji. Bogata formuła pomaga przywrócić cerze miękkość, wygładzenie i komfort, jednocześnie nadając jej zdrowy, promienny wygląd. Połączenie miodu manuka, protein mleka i PDRN z ryżu wspiera kompleksową pielęgnację skóry – miód manuka odżywia ją i pomaga utrzymać poczucie komfortu, proteiny mleka wygładzają i poprawiają miękkość, a PDRN z ryżu wspiera procesy odnowy i poprawia wygląd skóry. Formułę uzupełniają ceramidy, które wspierają barierę ochronną skóry. Krem pozostawia cerę gładką, miękką, nawilżoną i pełną naturalnego blasku, wpisując się w trend glass skin.

Odżywczo-rozświetlający krem pod oczy BIELENDA Honey Glaze

Odżywczo-rozświetlający krem pod oczy Bielenda Honey Glazezostał stworzony z myślą o delikatnej skórze wokół oczu, która potrzebuje intensywnego nawilżenia, odżywienia i przywrócenia świeżego wyglądu. Formuła łączy miód manuka, proteiny mleka i PDRN z ryżu. Miód manuka odżywia, nawilża i wspiera regenerację skóry, proteiny mleka pomagają ją wygładzić i zmiękczyć, a PDRN z ryżu wspomaga procesy odnowy i poprawia wygląd skóry. Formułę uzupełniają ceramidy, skwalen oraz acetylowany kwas hialuronowy, które wspierają odpowiedni poziom nawilżenia i komfort delikatnej okolicy oczu. Krem pomaga zredukować oznaki zmęczenia i przywrócić spojrzeniu świeżość, pozostawiając skórę wokół oczu miękką, nawilżoną i pełną blasku.

Oczyszczanie, tonizacja i demakijaż produktami Bielenda Honey Glaze

Odżywcza śmietanka do mycia i demakijażu BIELENDA Honey Glaze

Odżywcza śmietanka do mycia i demakijażuBielenda Honey Glazezamienia codzienne oczyszczanie w przyjemny, pielęgnacyjny rytuał. Delikatna formuła skutecznie usuwa makijaż i zanieczyszczenia, jednocześnie pomagając zachować komfort skóry. Miód manuka odżywia, nawilża i wspiera regenerację, proteiny mleka pomagają zmiękczyć i wygładzić cerę, a PDRN z ryżu wspomaga jej odnowę i poprawia wygląd. Formułę wzbogacono również o ceramidy, które wspierają barierę ochronną skóry. Otulająca konsystencja sprawia, że produkt nie tylko oczyszcza, ale również pozostawia skórę miękką, gładką i przyjemnie nawilżoną.

Mleczny tonik-esencja BIELENDA Honey Glaze

Mleczny tonik-esencjaBielenda Honey Glazełączy działanie toniku i esencji, przygotowując skórę do kolejnych etapów pielęgnacji i zapewniając jej intensywne nawilżenie. Lekka, mleczna formuła otula skórę, pozostawiając ją miękką, wygładzoną i pełną naturalnego blasku. Miód manuka odżywia skórę i wspiera jej regenerację, proteiny mleka pomagają ją wygładzić, zmiękczyć i utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, natomiast PDRN z ryżu wspomaga odnowę i poprawia wygląd cery. Formułę uzupełniają ceramidy, które wspierają barierę ochronną skóry. Tonik-esencja to codzienna tonizacja z pielęgnacyjnym efektem glass skin.

Regenerująco-odżywcze płatki tonizujące BIELENDA Honey Glaze

Regenerująco-odżywcze płatki tonizująceBielenda Honey Glazeto wygodny sposób na szybkie odświeżenie, nawilżenie i przygotowanie skóry do dalszej pielęgnacji. Płatki są nasączone esencją zawierającą składniki odpowiadające na potrzeby skóry wymagającej dodatkowego odżywienia i komfortu. Miód manuka odżywia, nawilża i wspiera regenerację skóry, proteiny mleka wygładzają ją i zmiękczają, a PDRN z ryżu wspomaga procesy odnowy i pomaga poprawić wygląd cery. Formułę uzupełniają ceramidy, które wspierają barierę ochronną skóry. Po zastosowaniu skóra staje się miękka, gładka i nawilżona, z efektem zdrowego, naturalnego blasku.

Pielęgnacja uzupełniająca produktami Bielenda Honey Glaze --

Ultra-regenerujący multibalm na przesuszenia BIELENDA Honey Glaze

Ultra-regenerujący multibalm Bielenda Honey Glazeto skoncentrowany kosmetyk przeznaczony do punktowej pielęgnacji miejsc, które szczególnie potrzebują odżywienia, nawilżenia i ukojenia. Bogata formuła sprawdzi się m.in. w okolicach ust, nosa oraz na innych przesuszonych partiach twarzy, które w sezonie jesienno-zimowym są szczególnie narażone na utratę komfortu. Miód manuka odżywia, nawilża i wspiera regenerację skóry, proteiny mleka pomagają ją wygładzić i zmiękczyć, a PDRN z ryżu wspomaga odnowę i poprawia jej wygląd. Formuła została wzbogacona również o masło shea, olej migdałowy i skwalen, które dodatkowo wspierają pielęgnację suchej skóry. Multibalm tworzy na powierzchni skóry komfortową warstwę ochronną, pomagając ograniczyć uczucie przesuszenia i przywrócić skórze miękkość.

Autor: BIELENDA / Materiały prasowe

Autor: BIELENDA / Materiały prasowe

Autor: BIELENDA / Materiały prasowe