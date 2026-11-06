Stwórz swój makeup look i wygraj niezwykłą nagrodę

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-11-06 13:22

Lubisz eksperymentować z makijażem i dzielić się swoimi beauty lookami? Maybelline New York przygotowało konkurs, w którym do wygrania jest wyjątkowe spotkanie z Lilą Janowską oraz zestawy makijażowe dla Ciebie i Twojej Bestie. Konkurs odbywa się w Hebe od 5 do 22 listopada 2026 roku.

Oko z tęczowym, artystycznym makijażem powiek. O konkursie Maybelline New York przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Materiały prasowe Makijaż

Aby wziąć udział, wystarczy kupić Super Stay Lumi Matte lub Grippy Serum od Maybelline New York i zachować paragon, a następnie wypełnić formularz konkursowy na stronie i odpowiedzieć na pytanie: „Jaki najbardziej szalony dzień musiał przetrwać Twój ultratrwały makijaż?” To okazja, by podzielić się swoją historią, wykazać kreatywnością i zawalczyć o wyjątkowe nagrody. 

Brunch z Lilą Janowską 

Na zwycięzców czeka 5 zaproszeń na wyjątkowy brunch z Lilą Janowską. W ramach nagrody odbędzie się również kameralne Meet & Greet, podczas którego laureatki będą miały okazję spotkać się z Lilą, porozmawiać o makijażu i trendach oraz spędzić razem czas w wyjątkowej atmosferze. 

Makeup set dla Ciebie i Twojej Bestie 

Konkurs to także coś dla tych, które lubią dzielić się beauty momentami z najbliższą osobą. 50 osób otrzyma nagrody pocieszenia w postaci makeup setów dla siebie i swojej Bestie. To idealna okazja, by wspólnie przetestować makijażowe nowości Maybelline New York i stworzyć looki dopasowane do własnego stylu. 

Niezależnie od tego, czy stawiasz na naturalny efekt, rozświetloną cerę czy bardziej wyrazisty makijaż, konkurs Maybelline New York to okazja, by puścić wodze kreatywności i podzielić się swoją historią o makijażu, który dotrzymuje Ci kroku nawet w najbardziej szalonych momentach dnia. 

Maybelline
Autor: Maybelline/ Materiały prasowe
 
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