Stwórz swój makeup look i wygraj niezwykłą nagrodę

Aby wziąć udział, wystarczy kupić Super Stay Lumi Matte lub Grippy Serum od Maybelline New York i zachować paragon, a następnie wypełnić formularz konkursowy na stronie i odpowiedzieć na pytanie: „Jaki najbardziej szalony dzień musiał przetrwać Twój ultratrwały makijaż?” To okazja, by podzielić się swoją historią, wykazać kreatywnością i zawalczyć o wyjątkowe nagrody.

Brunch z Lilą Janowską

Na zwycięzców czeka 5 zaproszeń na wyjątkowy brunch z Lilą Janowską. W ramach nagrody odbędzie się również kameralne Meet & Greet, podczas którego laureatki będą miały okazję spotkać się z Lilą, porozmawiać o makijażu i trendach oraz spędzić razem czas w wyjątkowej atmosferze.

Makeup set dla Ciebie i Twojej Bestie

Konkurs to także coś dla tych, które lubią dzielić się beauty momentami z najbliższą osobą. 50 osób otrzyma nagrody pocieszenia w postaci makeup setów dla siebie i swojej Bestie. To idealna okazja, by wspólnie przetestować makijażowe nowości Maybelline New York i stworzyć looki dopasowane do własnego stylu.

Niezależnie od tego, czy stawiasz na naturalny efekt, rozświetloną cerę czy bardziej wyrazisty makijaż, konkurs Maybelline New York to okazja, by puścić wodze kreatywności i podzielić się swoją historią o makijażu, który dotrzymuje Ci kroku nawet w najbardziej szalonych momentach dnia.