Czy zimowa garderoba może łączyć wygodę i elegancję?

Zimowe okrycia. Funkcjonalność w stylowym wydaniu

Zimowe kurtki OCHNIK łączą komfort termiczny z dopracowaną estetyką. Damskie modele inspirowane stylem après-ski nawiązują do elegancji górskich kurortów, zachowując jednocześnie sportowy charakter. Męskie propozycje wyróżniają się nowoczesną formą i miejskim stylem.

Wspólnymi elementami kolekcji są starannie zaprojektowane pikowania, wysokie stójki oraz obszerne kołnierze i kaptury, które pomagają chronić przed chłodem i wiatrem. To okrycia stworzone z myślą o zimowym sezonie – zarówno na co dzień, jak i podczas wyjazdów w góry czy zimowych spacerów.

Górski klimat w codziennej garderobie

W ofercie nie brakuje również propozycji opartych na miękkich tekstyliach i przyjemnych w dotyku dzianinach. Wśród nich znalazł się kremowy zestaw składający się ze swetra z warkoczowym splotem i dopasowanych spodni. Jasna kolorystyka oraz spójna forma podkreślają jego charakter inspirowany estetyką après-ski. To propozycja, która sprawdzi się zarówno podczas zimowych wyjazdów, jak i w codziennych stylizacjach.

Kolekcję uzupełniają swetry damskie i męskie, które łączą klasyczne fasony z charakterystycznymi dla zimowego sezonu detalami. Wśród propozycji znalazły się modele z warkoczowym splotem i golfem, a także mięsiste swetry premium ozdobione nordyckimi wzorami.

Szczególną uwagę zwracają dzianiny o miękkiej, puszystej strukturze. Zróżnicowane fasony i wzornictwo pozwalają tworzyć zarówno swobodne, codzienne zestawy, jak i stylizacje inspirowane atmosferą górskich kurortów.

Pluszowe torebki - wyrazisty akcent w galanterii

W tym sezonie także galanteria zyskuje sezonowy charakter dzięki torebkom w odcieniu złamanej bieli, wykonanym z miękkiego sztucznego futerka o puszystej strukturze. Dwa fasony o obłych, miękkich formach nawiązują do trendów łączących komfort z nowoczesnym designem. Minimalistyczne detale i wyrazista faktura materiału sprawiają, że torebki stanowią ciekawy akcent zimowych stylizacji.

Zimowa kolekcja OCHNIK łączy inspiracje górskim stylem życia z miejską estetyką i funkcjonalnością. Ciepłe okrycia, miękkie dzianiny, nordyckie motywy i sezonowe dodatki tworzą spójne i efektowne propozycje na chłodne miesiące.

Autor: OCHNIK / Materiały prasowe