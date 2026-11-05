Wielkie promocje w Sephorze. Podaruj sobie odrobinę luksusu z rabatem do -30 proc.!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-11-05 14:59

Singles’ Day, czyli popularny Dzień Singla, to doskonały pretekst, by bez wyrzutów sumienia postawić siebie na pierwszym miejscu. Z tej okazji sieć perfumerii Sephora przygotowała wyjątkową ofertę, dzięki której Twoje kosmetyczne marzenia są teraz na wyciągnięcie ręki. To idealny moment na małe i duże przyjemności – niezależnie od tego, czy planujesz uzupełnić zapasy ulubionych klasyków, czy chcesz przetestować gorące nowości.

Wejście do perfumerii Sephora w galerii handlowej. O wielkich promocjach na Dzień Singla przeczytasz na SE.
Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Czas na self-care, bo zasługujesz na to, co najlepsze

W codziennym biegu łatwo zapomnieć o własnych potrzebach. Dzień Singla przypomina nam o tym, jak ważna jest chwila oddechu i dbanie o siebie. Sephora doskonale to rozumie, zachęcając do celebrowania tego święta z przytupem. W końcu kto z nas nie zasługuje na odrobinę luksusu w postaci pachnącego flakonu perfum, odżywczego serum czy nowej palety cieni do powiek? Twój koszyk zakupowy czeka na wypełnienie produktami, które poprawią Ci nastrój i pozwolą poczuć się wyjątkowo.

Aż 85 marek w wielkiej promocji

Tym, co najbardziej elektryzuje w najnowszej kampanii Sephora, jest skala obniżek. Możesz skorzystać z rabatu sięgającego nawet do -30%! Promocja obejmuje aż 85 wyjątkowych marek – od kultowych brandów makijażowych, przez luksusową pielęgnację, aż po niszowe zapachy. Niezależnie od tego, czy polujesz na bestsellery od Fenty Beauty, Rare Beauty, czy kultowe kosmetyki pielęgnacyjne, teraz kupisz je w znacznie niższych cenach. Jedynym warunkiem aktywacji tego niezwykłego rabatu jest złożenie zamówienia za minimum 129 zł.

Ważne szczegóły – nie zwlekaj z zakupami!

Czas na podjęcie decyzji jest ograniczony, dlatego warto pospieszyć się z kompletowaniem listy zakupów. Wyjątkowa oferta Sephory z okazji Dnia Singla obowiązuje tylko do 12 listopada 2026 roku. Warto pamiętać, że promocja nie łączy się z innymi akcjami, a atrakcyjny rabat naliczany jest od cen regularnych produktów. Pełny regulamin oraz listę marek biorących udział w akcji znajdziesz bezpośrednio na stronie sephora.pl.

 
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