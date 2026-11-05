Efekt glossy hair nawet do 10 dni. Salonowy efekt bez wychodzenia z domu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-11-05 14:39

Lśniące, gładkie i zdyscyplinowane włosy nawet do 10 dni? Linia Keratin Morphose od DESSANGE Paris została stworzona z myślą o włosach potrzebujących wygładzenia, odbudowy i ochrony przed wilgocią. Dzięki połączeniu roślinnej keratyny, kwasu hialuronowego oraz serum aktywowanego ciepłem formuły pomagają ograniczyć puszenie i zapewnić długotrwały efekt glossy hair bez wizyty w salonie. Produkty są dostępne wyłącznie w drogeriach Hebe.

Uśmiechnięta kobieta o lśniących blond włosach. O efekcie glossy hair w domu przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Sekret efektu glossy hair tkwi w kondycji włosów. Dlatego formuły z linii Keratin Morphose bazują na połączeniu roślinnej keratyny i kwasu hialuronowego. Fitokeratyna Fitokeratyna to składnik inspirowany naturalnym budulcem włosa, który pomaga uzupełniać ubytki w jego strukturze, a kwas hialuronowy wspiera jego nawilżenie. Rezultatem są bardziej zdyscyplinowane, miękkie i pełne blasku pasma, lepiej chronione przed wilgocią i puszeniem.  

TRZY KROKI DO EFEKTU GLOSSY HAIR 

Regenerujący szampon Keratin Morphose 

Pierwszy etap pielęgnacji, który delikatnie oczyszcza włosy i skórę głowy, naprawia uszkodzenia i chroni włosy przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, jednocześnie przygotowując je do dalszej pielęgnacji.  

Odbudowująca maska Keratin Morphose 

Formuła wzbogacona o roślinną keratynę i kwas hialuronowy intensywnie pielęgnuje włosy, poprawiając ich elastyczność i odporność na łamanie. Pozostaw ją na 5 minut, by Twoje pasma stały się bardziej elastyczne, mocniejsze i pełne blasku. 

Serum redukujące puszenie Keratin Morphose 

Kluczowy element całej rutyny. Aktywowane ciepłem serum pomaga domknąć i zabezpieczyć włókno włosa podczas suszenia i stylizacji, tworząc ochronę przed wilgocią. Ogranicza puszenie i pozwala cieszyć się efektem gładkich, lśniących włosów nawet do 10 dni. To właśnie ten krok sprawia, że salonowy efekt wygładzenia można osiągnąć bez wychodzenia z domu. 

 Produkty z linii DESSANGE Paris Keratin Morphose są dostępne wyłącznie wyłącznie w sieci drogerii Hebe – zarówno stacjonarnie, jak i online. 

DESSANGE Paris Keratin Morphose
Autor: DESSANGE Paris Keratin Morphose/ Materiały prasowe
 
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