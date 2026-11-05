Efekt glossy hair nawet do 10 dni. Salonowy efekt bez wychodzenia z domu

Sekret efektu glossy hair tkwi w kondycji włosów. Dlatego formuły z linii Keratin Morphose bazują na połączeniu roślinnej keratyny i kwasu hialuronowego. Fitokeratyna Fitokeratyna to składnik inspirowany naturalnym budulcem włosa, który pomaga uzupełniać ubytki w jego strukturze, a kwas hialuronowy wspiera jego nawilżenie. Rezultatem są bardziej zdyscyplinowane, miękkie i pełne blasku pasma, lepiej chronione przed wilgocią i puszeniem.

TRZY KROKI DO EFEKTU GLOSSY HAIR

Regenerujący szampon Keratin Morphose

Pierwszy etap pielęgnacji, który delikatnie oczyszcza włosy i skórę głowy, naprawia uszkodzenia i chroni włosy przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, jednocześnie przygotowując je do dalszej pielęgnacji.

Odbudowująca maska Keratin Morphose

Formuła wzbogacona o roślinną keratynę i kwas hialuronowy intensywnie pielęgnuje włosy, poprawiając ich elastyczność i odporność na łamanie. Pozostaw ją na 5 minut, by Twoje pasma stały się bardziej elastyczne, mocniejsze i pełne blasku.

Serum redukujące puszenie Keratin Morphose

Kluczowy element całej rutyny. Aktywowane ciepłem serum pomaga domknąć i zabezpieczyć włókno włosa podczas suszenia i stylizacji, tworząc ochronę przed wilgocią. Ogranicza puszenie i pozwala cieszyć się efektem gładkich, lśniących włosów nawet do 10 dni. To właśnie ten krok sprawia, że salonowy efekt wygładzenia można osiągnąć bez wychodzenia z domu.

Produkty z linii DESSANGE Paris Keratin Morphose są dostępne wyłącznie wyłącznie w sieci drogerii Hebe – zarówno stacjonarnie, jak i online.