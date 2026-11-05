The shortlist of autumn essentials: obuwie i akcesoria na nowy sezon

W sezonie jesień-zima PRM prezentuje kuratorską selekcję obuwia i akcesoriów, w której klasyczne modele zyskują nowe oblicze, a współczesny design spotyka się z funkcjonalnością. Wśród propozycji znalazły się zarówno minimalistyczne fasony, jak i bardziej awangardowe projekty, wyróżniające się nieoczywistymi formami, fakturami i detalami. Skóra, zamsz, masywne podeszwy i wyraziste akcenty tworzą różnorodną ofertę, łączącą codzienną swobodę z nowoczesną elegancją. To starannie dobrane propozycje, wśród których każdy miłośnik mody znajdzie coś dopasowanego do swojego indywidualnego stylu.

W selekcji obuwia damskiego PRM można znaleźć:

skórzane kozaki i botki z modowym twistem od MIISTA

minimalistyczne fasony i ponadczasową elegancję w nowoczesnym wydaniu od Max Mara i Sportmax

ikoniczne projekty wpisujące się w estetykę it-girl MM6 Maison Margiela

awangardowe odsłony kultowych modeli UGG, łączące charakterystyczne futrzane wykończenia z odważnym designem, w tym kolaboracja UGG x Willy Chavarria

zimowe propozycje łączące funkcjonalność, komfort i modowy charakter od Inuikii

W selekcji obuwia męskiego uwagę przyciągają:

Klasyki inspirowane outdoorem i tradycyjnym rzemiosłem od Diemme i Red Wing

współczesne reinterpretacje klasycznego obuwia z wyrazistymi proporcjami od Our Legacy i Adieu

awangardowe projekty i nieoczywiste formy na pograniczu mody użytkowej i high-fashion od MM6

Maison Margiela

futurystyczne kroje i detale inspirowane współczesną modą użytkową od Heliot Emil

modele o outdoorowym charakterze, które na stałe wpisały się w kanon współczesnej mody od

Salomon

Selekcję PRM uzupełniają torebki i akcesoria:

ponadczasowe szale od Max Mara

charakterystyczne dodatki, łączące skandynawską estetykę z wyrazistymi wzorami od GANNI

casualowe dodatki z charakterystycznymi detalami i rozpoznawalną estetyką od Maison Kitsuné

awangardowe akcesoria, które dodają it-factor nawet minimalistycznym stylizacjom, od MM6 Maison Margiela

minimalistyczne torebki o rzeźbiarskich fasonach od AESTHER EKME

torebki z charakterystycznymi metalowymi detalami, łączące nowoczesną elegancję z modowym twistem od Stella McCartney

torebki o surowej, minimalistycznej estetyce i nieoczywistych proporcjach od Our Legacy

PRM dzięki kuratorskiemu podejściu do selekcji łączy ponadczasowe klasyki z najciekawszymi propozycjami sezonu. Marka uważnie przygląda się różnorodnym kierunkom w modzie, wybierając spośród nich wyjątkowe projekty, które łączą design, jakość i indywidualny charakter. W ten sposób tworzy starannie przemyślaną shortlistę, która ułatwia odkrywanie nowych marek i modeli oraz pozwala odnaleźć propozycje dopasowane do własnego stylu. To podejście, w którym szerokie spojrzenie na modę przekłada się na świadomą selekcję i inspirujące doświadczenie zakupowe.

Autor: PRM/ Materiały prasowe