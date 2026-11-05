The shortlist of autumn essentials: obuwie i akcesoria na nowy sezon

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-11-05 12:30

Charakterystyczne fasony, wyraziste faktury i ponadczasowy design w nowoczesnym wydaniu. PRM prezentuje starannie wyselekcjonowane obuwie, torebki i akcesoria na nowy sezon. Od awangardowych projektów MM6 Maison Margiela i minimalistycznych form Max Mara, po outdoorowy styl Salomon i kultowe dodatki GANNI.

Bordowe skórzane buty outdoorowe na grubej czarnej podeszwie. O jesiennych trendach PRM przeczytasz na SE.
Autor: PRM/ Materiały prasowe

W sezonie jesień-zima PRM prezentuje kuratorską selekcję obuwia i akcesoriów, w której klasyczne modele zyskują nowe oblicze, a współczesny design spotyka się z funkcjonalnością. Wśród propozycji znalazły się zarówno minimalistyczne fasony, jak i bardziej awangardowe projekty, wyróżniające się nieoczywistymi formami, fakturami i detalami. Skóra, zamsz, masywne podeszwy i wyraziste akcenty tworzą różnorodną ofertę, łączącą codzienną swobodę z nowoczesną elegancją. To starannie dobrane propozycje, wśród których każdy miłośnik mody znajdzie coś dopasowanego do swojego indywidualnego stylu.

W selekcji obuwia damskiego PRM można znaleźć:

  • skórzane kozaki i botki z modowym twistem od MIISTA
  • minimalistyczne fasony i ponadczasową elegancję w nowoczesnym wydaniu od Max Mara i Sportmax
  • ikoniczne projekty wpisujące się w estetykę it-girl MM6 Maison Margiela
  • awangardowe odsłony kultowych modeli UGG, łączące charakterystyczne futrzane wykończenia z odważnym designem, w tym kolaboracja UGG x Willy Chavarria
  • zimowe propozycje łączące funkcjonalność, komfort i modowy charakter od Inuikii

W selekcji obuwia męskiego uwagę przyciągają:

  • Klasyki inspirowane outdoorem i tradycyjnym rzemiosłem od Diemme i Red Wing
  • współczesne reinterpretacje klasycznego obuwia z wyrazistymi proporcjami od Our Legacy i Adieu
  • awangardowe projekty i nieoczywiste formy na pograniczu mody użytkowej i high-fashion od MM6
  • Maison Margiela
  • futurystyczne kroje i detale inspirowane współczesną modą użytkową od Heliot Emil
  • modele o outdoorowym charakterze, które na stałe wpisały się w kanon współczesnej mody od
  • Salomon

Selekcję PRM uzupełniają torebki i akcesoria:

  • ponadczasowe szale od Max Mara
  • charakterystyczne dodatki, łączące skandynawską estetykę z wyrazistymi wzorami od GANNI
  • casualowe dodatki z charakterystycznymi detalami i rozpoznawalną estetyką od Maison Kitsuné
  • awangardowe akcesoria, które dodają it-factor nawet minimalistycznym stylizacjom, od MM6 Maison Margiela
  • minimalistyczne torebki o rzeźbiarskich fasonach od AESTHER EKME
  • torebki z charakterystycznymi metalowymi detalami, łączące nowoczesną elegancję z modowym twistem od Stella McCartney
  • torebki o surowej, minimalistycznej estetyce i nieoczywistych proporcjach od Our Legacy

PRM dzięki kuratorskiemu podejściu do selekcji łączy ponadczasowe klasyki z najciekawszymi propozycjami sezonu. Marka uważnie przygląda się różnorodnym kierunkom w modzie, wybierając spośród nich wyjątkowe projekty, które łączą design, jakość i indywidualny charakter. W ten sposób tworzy starannie przemyślaną shortlistę, która ułatwia odkrywanie nowych marek i modeli oraz pozwala odnaleźć propozycje dopasowane do własnego stylu. To podejście, w którym szerokie spojrzenie na modę przekłada się na świadomą selekcję i inspirujące doświadczenie zakupowe.

PRM
Autor: PRM/ Materiały prasowe
PRM
Autor: PRM/ Materiały prasowe
 
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