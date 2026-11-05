Modna dzianina na jesień i zimę! „Made for Dreaming” dla Ciebie

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-11-05 10:39

UNIQLO ogłasza premierę dzianinowej kolekcji kapsułowej „UNIQLO F.RISSO” na sezon 2026. Kolekcja przenosi wyjątkowy świat Francesco Risso do codziennej garderoby. To druga współpraca marki z projektantem, następująca po letniej kolekcji z tego roku. Łączy ona charakterystyczny, swobodny i pełen fantazji język projektowy artysty z nowoczesnymi fasonami oraz wyrazistymi kolorami, możliwymi do uzyskania dzięki technologii dziania 3D.

Trzy osoby w kolorowych swetrach z kolekcji UNIQLO F.RISSO. O modnej dzianinie na jesień i zimę przeczytasz na SE.
Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe

Francesco Risso tak opowiada o kolekcji: „Fascynowała mnie nie sama technologia, lecz paradoks drzemiących w niej możliwości: wykorzystanie maszyn zdolnych do wykonania bezszwowej dzianiny po to, by osiągnąć nieregularność, głębię i niemal pierwotną intymność czegoś stworzonego ręcznie. Był czas, gdy faktura była nieuniknionym rezultatem ludzkiego dotyku, a każda niedoskonałość nosiła ślad swojego twórcy. Chciałem przywrócić tę pamięć, korzystając z najbardziej zaawansowanych metod produkcji - sprawić, by przyszłość przemówiła językiem przeszłości, bez nostalgii i naśladownictwa. To napięcie między absolutną precyzją maszyny a niepowtarzalnym pięknem ludzkiej ręki stało się być może najbardziej fascynującym założeniem tej kolekcji”.

Dzianinowa kolekcja pełna fantazyjnych kolorów i pięknych fasonów Kolekcja inspirowana hasłem „Made for Dreaming” obejmuje fasony nawiązujące do dzianin w stylu vintage, zaprojektowane z myślą o wszystkich, niezależnie od płci czy wieku. Charakterystyczne zestawienia dwóch kontrastujących kolorów podkreślają indywidualność każdej osoby.

Projekty wyróżniają się miękkim charakterem i rzeźbiarskimi formami, które umożliwia technologia dziania 3D. Pozwala ona wykonać ubranie jako jeden element, zapewniając gładką, jednolitą konstrukcję i dopracowaną sylwetkę. W kolekcji znalazły się golfy, swetry z półgolfem oraz swetry polo wykonane z mieszanki wyjątkowo cienkiej wełny merynosów, która jest lekka, a jednocześnie ciepła. Ofertę uzupełniają obszerne modele z dekoltem w kształcie litery V oraz dekoltem w łódkę. Zimowe stylizacje można również uzupełnić skarpetami i czapkami z technologią HEATTECH.

Uniqlo
Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe
Uniqlo
Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe
Uniqlo
Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe
 
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