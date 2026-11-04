"Jammy nails" to hit jesieni 2026. Paznokcie wyglądają jak owocowe konfitury

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-11-04 12:31

Pożegnanie lata sprzyja zmianom w stylizacji paznokci, a jasne pastele ustępują pola mocnym i głębokim odcieniom. Jesienią 2026 roku na prowadzenie wysuwa się trend "jammy nails", nawiązujący do słodkich przetworów owocowych. Taki manicure prezentuje się niezwykle szykownie oraz apetycznie, przykuwając uwagę bez konieczności stosowania dodatkowych zdobień.

  • Wraz z nadejściem jesieni nowe tendencje pojawiają się nie tylko w modzie, lecz także w stylizacji paznokci.
  • Przebojem jesieni 2026 stają się "jammy nails", które swoim wyglądem nawiązują do gęstych syropów oraz owocowych konfitur.
  • Tę metodę stylizacji wyróżnia przede wszystkim połączenie półprzezroczystej barwy z mocnym, szklistym blaskiem.

Modne paznokcie "jammy nails" na jesień 2026. Czym się wyróżniają?

Chociaż określenie tego trendu może wydawać się zagadkowe, stojąca za nim koncepcja należy do wyjątkowo prostych. Stylizacja typu "jammy nails" do złudzenia przypomina gęsty syrop z owoców albo domowe powidła widziane pod światło. Najważniejszym atutem tego rozwiązania pozostaje zestawienie półprzezroczystej barwy z bardzo mocnym, szklistym blaskiem. Odmiennie niż w tradycyjnym manicure, który zakłada pełne pokrycie płytki, w tym przypadku kluczową rolę odgrywa lekka transparentność. Takie podejście nadaje odcieniom niezwykłej głębi, sprawiając, że paznokcie wyglądają jak oblane lśniącą galaretką. Będzie to doskonały wybór dla pań ceniących mocne barwy, a jednocześnie unikających nadmiaru dodatkowych zdobień.

Najmodniejsze kolory "jammy nails". Wiśnia, malina i śliwka w roli głównej

W okresie jesiennym stylizacja "jammy nails" bazuje głównie na barwach kojarzących się z dojrzałymi owocami. Największą popularnością cieszą się obecnie ciemna śliwka, jagodowy fiolet, soczysta malina oraz głęboka wiśniowa czerwień. Choć poszczególne propozycje różnią się od siebie klimatem, każda z nich świetnie współgra z ubraniami na chłodniejsze miesiące. Wyjątkowo efektownie na dłoniach wyglądają zwłaszcza tonacje burgundowe oraz jeżynowe. Stanowią one idealne uzupełnienie dla czekoladowych płaszczy, beżowych swetrów czy też dodatków ze złotej biżuterii. Niewątpliwą zaletą tego manicure jest również fakt, że prezentuje się świetnie niezależnie od długości płytki paznokcia.

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Stworzenie tej efektownej stylizacji paznokci we własnym zakresie wcale nie wiąże się z koniecznością wykonywania trudnych wzorów. Kluczem do sukcesu jest właściwe opracowanie płytki i sięgnięcie po półtransparentny lakier o żelowej konsystencji. Pracę należy zacząć od opiłowania paznokci, uporządkowania skórek oraz zaaplikowania bazy o właściwościach wygładzających. W kolejnym kroku nakłada się cienkie warstwy wybranego produktu, co pozwala na stopniowe pogłębianie barwy. Warto jednak zachować umiar z kryciem, ponieważ cały urok tego trendu opiera się na subtelnej przezroczystości. Na koniec wystarczy utrwalić manicure lśniącym topem, gwarantującym pożądany efekt mokrej tafli.

Jesienny manicure "jammy nails" pasuje do każdej stylizacji

Popularność "jammy nails" pokazuje, że stylizacja paznokci na jesień może być ciekawa bez użycia skomplikowanych ozdób. Połączenie dobrze dobranego odcienia z intensywnym blaskiem w zupełności wystarczy, by nadać dłoniom modny i szykowny wygląd. Osoby szukające drobnego odświeżenia wizerunku powinny w tym sezonie wypróbować barwy śliwki, wiśni albo maliny. Tego rodzaju owocowy manicure ma ogromną szansę stać się ulubionym elementem dopełniającym jesienne zestawy ubrań.

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