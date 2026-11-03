Od ulic Zurychu po światowy sukces: historia marki Gisada, czyli jak pasja i bezkompromisowa jakość podbiły rynek luksusowych perfum

Od odważnej wizji do ulicznej promocji Przełom nie nastąpił jednak z dnia na na dzień. Początki były surowym sprawdzianem - debiutujący twórcy zderzyli się z nieufnością branży, a tradycyjni dystrybutorzy niechętnie otwierali przed nimi drzwi. Bracia Ademi nie zamierzali jednak iść na kompromisy ani rezygnować ze swojego wielkiego marzenia. Postawili na bezpośrednią relację z ludźmi i autentyczność. Zamiast się poddać, bracia postanowili na autentyczność i bezpośredni kontakt z odbiorcami.

“Zastosowaliśmy prostą, ale wymagającą ogromnego wysiłku strategię: wyprodukowaliśmy tysiące próbek i wyszliśmy na ulice, by rozdawać je przechodniom oraz pytać ich o oczekiwania względem idealnych perfum. Gdy klienci zaczęli masowo pytać o Gisadę w sklepach, detaliści nie mieli już wyboru - musieli włączyć nas do swojej oferty” - wspomina Arben Ademi, założyciel marki.

To bezpośrednie podejście przyniosło spektakularne efekty. Debiutanckie zapachy - Gisada Uomo oraz Gisada Donna, zdobyły uznanie dzięki wyjątkowemu połączeniu nowoczesnej elegancji ze szwajcarską precyzją. Kluczem do sukcesu okazała się również bezkompromisowa jakość samych formuł. To serce włożone w powstawanie marki przełożyło się również na same formuły. Aby nadana kompozycjom głębia trwała jak najdłużej, twórcy zdecydowali się na zastosowanie znacznie wyższego stężenia olejków zapachowych niż rynkowy standard. Dynamiczna ekspansja i globalne uznanie Sukces na lokalnym rynku był zaledwie początkiem budowania międzynarodowej potęgi. Gisada błyskawicznie rozszerzyła obecność na kolejne kraje Europy i Bliskiego Wschodu, trafiając do prestiżowych salonów oraz na największe lotniska świata.

Kluczowym wydarzeniem w historii marki okazało się wprowadzenie na rynek zapachu Ambassador Men, który do dziś pozostaje globalnym bestsellerem. Portfolio marki wzbogaciło się z czasem o kolejne wybitne pozycje, takie jak stworzony przez wybitnego perfumiarza Andreasa Wilhelma Ambassador Intense czy nowoczesna linia Titanium.

Dziś Gisada regularnie współpracuje z mistrzami światowego perfumiarstwa, wśród których znajdują się m.in. Lucas Sieuzac, Mark Buxton oraz Olaf Larsen Unikalny charakter marki przyciągnął także wielu rozpoznawalnych przedstawicieli branży mody i show-businessu. W gronie oficjalnych ambasadorów Gisady znajdują się m. in. brytyjska piosenkarka i aktorka Rita Ora, modelka i influecerka Georgina Rodríguez oraz włoski model i influencer Mariano di Vaio. Perfumy to coś więcej niż zapach

Mimo globalnego zasięgu i obecności w sektorze travel retail, Gisada pozostaje wierna swoim korzeniom. Dewizą marki nieustannie pozostaje przesuwanie granic. „Dopiero gdy damy z siebie absolutne maksimum, efekt jest wystarczająco dobry”. Firma świadomie rezygnuje z masowej produkcji i corocznych dyskontowych premier. Zamiast ścigać się z rynkowymi trendami, Gisada tworzy własne zasady – stawiając na rzemieślniczy kunszt, luksus bez kompromisów i zapachy, które nie dają o sobie zapomnieć.