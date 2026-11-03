It's time! Zaczyna się najgorętszy okres w roku

Kosmetyki są jednym z najczęściej wybieranych pomysłów na prezent, ale dobranie odpowiednich produktów nie zawsze jest oczywiste. Gotowy zestaw może ten wybór ułatwić, szczególnie jeśli łączy kosmetyki, które można od razu włączyć do jednej rutyny pielęgnacyjnej. KLOO przygotowało dwa warianty: prosty zestaw na dzień i na noc oraz duet bestsellerów dla osób, które szczególnie lubią efekt gładkiej, promiennej skóry.

DAY&NIGHT – DOBRA PODSTAWA CODZIENNEJ PIELĘGNACJI

Idea KLOO to minimum kroków, maksimum efektów. Zestaw DAY&NIGHT dobrze oddaje to podejście, łącząc piankę oczyszczającą KLOO Cleansing Foam z kremem KLOO Day & Night, które można stosować zarówno rano, jak i wieczorem. To prosty zestaw podstawowych produktów, który sprawdzi się na co dzień, ale również podczas podróży, kiedy zależy nam na ograniczeniu liczby kosmetyków.

Pianka skutecznie usuwa zanieczyszczenia, pozostawiając skórę odświeżoną i miękką. Trehaloza i sorbitol pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, a CICA wspiera ukojenie i regenerację skóry. W kremie Day & Night glutation wspiera rozjaśnienie skóry i wyrównanie jej kolorytu, peptydy biomimetyczne pomagają poprawić jej wygląd, a ceramidy i skwalan wspierają barierę ochronną.

DLA KOGO SPRAWDZI SIĘ TEN ZESTAW?

DAY&;NIGHT będzie dobrym wyborem dla osób, które cenią prostą pielęgnację i niewielką liczbę kroków. Sprawdzi się także jako prezent dla mężczyzn – zarówno tych, którzy mają już swoją codzienną rutynę, jak i tych, którzy dopiero zaczynają korzystać z kosmetyków do pielęgnacji twarzy.

Autor: Kloo/ Materiały prasowe

BESTSELLERY – DLA MIŁOŚNIKÓW EFEKTU GLOW

Drugi zestaw skupia się na wygładzeniu, wyrównaniu kolorytu i rozświetleniu skóry. BESTSELLERY łączy serum KLOO Anti-ox z kremem na dzień KLOO Healthy Glow – dwa produkty, które uzupełniają się w pielęgnacji cery pozbawionej blasku, z nierównym kolorytem lub wymagającej dodatkowego nawilżenia.

Serum Anti-ox pomaga wygładzić skórę oraz zmniejszyć widoczność przebarwień i drobnych zmarszczek. Argirelina działa jako naturalny relaksant mięśni i zapewnia optyczny efekt botox-like, arbutyna pomaga rozjaśnić przebarwienia, a kwas ferulowy i glutation wspierają ochronę antyoksydacyjną.

Krem Healthy Glow dopełnia pielęgnację, zapewniając nawilżenie i efekt naturalnego rozświetlenia. Formuła z 10% witaminy C wspiera rozjaśnienie i wyrównanie kolorytu skóry, a CICA i beta-glukan pomagają zadbać o jej kondycję.

Połączenie serum i kremu dobrze sprawdza się szczególnie w porannej pielęgnacji, kiedy zależy nam na wygładzonej i promiennej skórze.

DLA KOGO SPRAWDZI SIĘ TEN ZESTAW?

BESTSELLERY to propozycja dla osób, które zwracają uwagę na efekt widoczny na skórze: jej gładkość, koloryt i blask. Może być dobrym prezentem dla kogoś, kto ma już swoją pielęgnacyjną rutynę i lubi kosmetyki ukierunkowane na konkretne potrzeby, ale również dla osoby, która chce poznać najchętniej wybierane produkty KLOO.