Black Friday 2026! Polski gigant sprzedażowy ogłosił swoje promocje

Wśród najważniejszych wyróżników tegorocznej kampanii klienci znajdą nową metodę płatności Allegro Klik ze specjalnym zwrotem do 10% wartości zakupów, roczną subskrypcję Allegro Smart!, która gwarantuje darmowe dostawy i zwroty w cenie obniżonej do 39,90 zł, specjalne wyzwanie na Black Weeks gdzie do zgarnięcia jest do 200 zł rabatu i prezenty w ramach Smart! Bonusów, wyjątkowy kupon powitalny 100 zł dla nowych użytkowników Allegro Pay oraz możliwość rozłożenia płatności na raty 3x0%. Warto zaplanować zakupy także na 11 listopada – z okazji Singles Day na Allegro pojawi się dedykowany kod rabatowy obejmujący wybrane kategorie. Największe święto zakupów na platformie potrwa aż do 30 listopada.

Hity z ubiegłego roku

Listopadowe wyprzedaże na Allegro od lat przyciągają tłumy łowców okazji. W zeszłym roku po rabaty sięgnęło ponad 5 mln kupujących, a w pierwsze 24 godziny klienci kupili blisko 600 tysięcy produktów. Dniem z największą liczbą transakcji była niedziela 30 listopada 2025. W ubiegłorocznej edycji wśród najchętniej wybieranych produktów pod względem wolumenu sprzedaży prym wiodły artykuły spożywcze. Największą popularnością cieszyły się słonecznik łuskany 1 kg, erytrytol 1 kg marki Kol-Pol, czekolada gorzka E.Wedel, a także kawy mielone 500 g – MK Cafe Premium i Tchibo Eduscho Family. Z kolei pod kątem wygenerowanej wartości sprzedaży (GMV) rynek zdominowali producenci elektroniki oraz sprzętu AGD i rekreacyjnego, a zestawienie najpopularniejszych brandów otworzyły Apple, Tefal, Samsung, Sony oraz Zipro. Największy obrót przyniosły flagowe smartfony oraz nowoczesne urządzenia domowe – podium przypadło modelom Apple iPhone 17 Pro 256 GB w wersjach kolorystycznych niebieski i głębinowy błękit oraz Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB, a zestawienie top 5 produktów o najwyższym GMV zamknęły frytkownica beztłuszczowa Tefal Air Fryer 7,5 l oraz Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256 GB.

Allegro Klik i Singles Day: Nowości w tegorocznym Black Weeks

Główną nowością tegorocznej edycji jest Allegro Klik – szybka i bezpieczna metoda płatności opracowana we współpracy z PKO Bankiem Polskim w ramach zaawansowanego modelu bankowości wbudowanej, pozwalająca finalizować zakupy jednym kliknięciem bez opuszczania aplikacji zakupowej. Z rozwiązania, z którego korzysta już ponad 370 tys. użytkowników, standardowo można uzyskać do 3% cashbacku (i nawet 1200 zł zwrotu rocznie), a środki trafiają na konto bankowe najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. Na czas trwania akcji Black Weeks zwrot na wybrane oferty promocyjne wzrasta aż do 10%, maksymalnie 100 zł miesięcznie, co stanowi doskonałą okazję na dodatkowe oszczędzanie przy codziennych zakupach1. Święto zakupów wzbogaci także nowa akcja z okazji Singles Day (11.11). Klienci otrzymają 24-godzinny kod rabatowy -11% na wybrane produkty, przede wszystkim z kategorii Moda, Zdrowie i Uroda, Supermarket oraz Dom i Ogród.

Wygodne zakupy i elastyczne raty z Allegro Pay

Listopadowe promocje uzupełniają elastyczne rozwiązania płatności odroczonych Allegro Pay, które pomagają w wygodnym planowaniu wydatków. Od 11 listopada do 31 grudnia zarówno nowi, jak i dotychczasowi użytkownicy usługi mogą skorzystać z opcji 3x0% i rozłożyć płatność na trzy równe, nieoprocentowane raty zamiast standardowych dwóch. Z kolei na osoby, które po raz pierwszy aktywują usługę Allegro Pay, czeka limitowany kupon powitalny o wartości 100 zł do wykorzystania przy zakupach.

Wyjątkowe korzyści dla smartowiczów

Kluczowym filarem jesiennych wyprzedaży pozostaje program Allegro Smart!, który gwarantuje darmowe dostawy przy zakupach od 49,90 zł oraz darmowe zwroty. W ramach specjalnej promocji roczny pakiet można kupić ze zniżką 33% (39,90 zł2), zamiast regularnej stawki 59,90 zł. Z myślą o użytkownikach programu Smart! przygotowano też specjalne wyzwanie, w którym za zakupy w trakcie Black Weeks można zgarnąć nawet 200 zł rabatu i prezenty3. Wystarczy dołączyć do wyzwania i robić zakupy na Allegro, aby zbierać Smart! Monety i odebrać Smart! Bonusy. Uzbierane Smart! Monety pozwalają obniżać wartość kolejnych zamówień – 1 Smart! Monetę można wymienić na kupon o wartości 1 zł. Pierwszym dniom Black Weeks towarzyszy także Loteria Allegro Smart!, w której za codzienne zakupy oraz aktywności w aplikacji klienci mogą zbierać losy. W puli nagród znajdują się m.in. milion złotych, vouchery na Allegro Wakacje, karty podarunkowe Allegro oraz Mystery Boxy.

Szybka i sprawna dostawa w wyprzedażowym szczycie

Podczas Black Week o zadowoleniu klientów decydują nie tylko atrakcyjne oferty, lecz także szybka i przewidywana dostawa. Dlatego Allegro przygotowuje się do szczytu zakupowego również operacyjnie. Nowa metoda dostawy - Allegro XL ułatwi zamawianie dużych sprzętów z dostawą w wybranym dniu i dodatkowymi usługami m.in możliwością wniesienia czy instalacji. Od listopada część sprzedających będzie mogła skorzystać z dodatkowych podjazdów Kuriera Allegro One i później nadawać przesyłki. Dzięki sprawniejszej pracy hubów i depotów klienci będą mogli składać zamówienia dłużej, a oferty z dostawą nawet następnego dnia zostaną wyraźnie oznaczone na platformie. To rozwiązania, które pomagają klientom wygodnie planować zakupy i dają im jasną informację, kiedy mogą spodziewać się przesyłki. W ubiegłorocznym sezonie świątecznym 99,8 proc. przesyłek z Allegro dotarło do klientów w deklarowanym terminie.

Dodatkowe punkty w Allegro Share i kultowe wydarzenia na eBilet.pl

Okazje w czasie festiwalu nie kończą się na samych zakupach na platformie. Od 23 do 30 listopada użytkownicy programu Allegro Share, którzy polecają wybrane oferty znajomym, zgarną dwa razy więcej punktów niż zwykle za każdy zakup z ich polecenia, a zebrane punkty łatwo wymienią na kupony na kolejne zakupy. Z kolei od 16 do 30 listopada ze specjalnych zniżek ucieszą się miłośnicy wyjść i kultury – na platformie eBilet.pl będzie można upolować bilety na wybrane koncerty, spektakle i widowiska w znacznie niższych cenach.