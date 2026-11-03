Modne okulary na zimę. Carrera Eyewear prezentuje kampanię FW26

Akcja ponownie toczy się w Marsylii. FW26 przenosi styl Carrery w nowy sezon i zachowuje to, co w marce najważniejsze: odwagę, autentyczność i bezkompromisowy charakter.

Kolekcja z DNA Carrery

FW26 odświeża pomysły z SS26 i idzie z nimi o krok dalej, pozostając wierna wyrazistemu designowi marki.

Linia The Flag znów skupia się na kultowym zauszniku, w modelach z charakterem i wyrazistymi detalami. Z archiwum Carrery wracają też dwa modele, 1091/S i 1092/S, w nowej, współczesnej wersji.

W kolekcji damskiej główną rolę gra zausznik, jeden ze znaków rozpoznawczych marki, ceniony za lekkość i charakter widoczny od pierwszego spojrzenia.

Kolekcja Signature sięga po zausznik Grand Prix, jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów Carrery, tym razem w metalu i acetacie.

Kolekcja Sport obejmuje zarówno modele dla aktywnych, dynamicznych odbiorców, jak i propozycje z wyższej półki o ikonicznych, wyrazistych kształtach. Sportowy charakter Carrery jest tu na pierwszym planie.

Kampania FW26 pokazuje nowe modele damskie i męskie w odważnej, filmowej i współczesnej stylistyce.

Autor: Carrera Eyewear/ Materiały prasowe