Od makijażu i pielęgnacji po randki i herbatę. Przegląd kalendarzy adwentowych dostępnych tylko w Rossmannie. Teraz zgarniesz je za darmo!

W Rossmannie nadszedł idealny moment, by przygotować się na nadchodzący sezon świąteczny! Sieć drogerii właśnie ogłosiła atrakcyjną promocję 1+1 na kalendarze adwentowe. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w dwa kalendarze w cenie jednego – idealne zarówno dla siebie, jak i na prezent dla bliskiej osoby. W ofercie Rossmanna znajdziemy szeroki wybór kalendarzy, od tych wypełnionych kosmetykami, przez słodycze, aż po małe upominki, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie, by umilić sobie oczekiwanie na Boże Narodzenie.

Brak pomysłu na świąteczny prezent dla bliskich? A może pora na wyjątkowy upominek od siebie dla siebie? Kalendarze adwentowe nie są wyłącznie produktem, ale doświadczeniem. Otwieranie jednego okienka dziennie daje namiastkę niespodzianki, buduje pozytywne emocje i sprawia, że oczekiwanie na święta staje się przyjemnością samą w sobie. Kalendarze adwentowe są dziś jednym z najgorętszych trendów beauty. Za co je pokochaliśmy?

Są doskonałym sposobem na poznanie szerszej oferty marki. Niektóre brandy proponują swoje bestsellery. Inne specjalnie stworzone edycje limitowane z produktami dostępnymi wyłącznie w ofercie świątecznej. Kalendarze często zawierają akcesoria i produkty, których nie można kupić osobno w regularnej sprzedaży.

Ważne jest także samo opakowanie. Coraz ciekawsze koncepcje wizualne sprawiają, że kalendarze nie są tylko zestawem kosmetyków, ale także przedmiotem dekoracyjnym i mogą ozdobić nasze wnętrze w czasie okołoświątecznym. W Rossmannie i na Rossmann.pl znajdziemy dziesiątki odsłon kalendarzy adwentowych. Od kosmetycznych i pielęgnacyjnych, aż po te stworzone z myślą o parach, dzieciach czy miłośnikach świątecznych dekoracji.

Po pierwsze self-care

W tym roku Isana ma dwie adwentowe propozycje. To 24 dni dla relaksu twarzy i pielęgnacji włosów. Idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy są fanami domowego SPA.

Isana Kalendarz adwentowy z maskami do twarzy

W środku znajdują się 24 maseczki w płachcie, maseczki do ust oraz płatki pod oczy w różnych, świątecznych wariantach. Każde okienko to pretekst do kilkunastu minut odpoczynku po intensywnym dniu. Możemy znaleźć płatki pod oczy w kształcie śnieżynek, choinek i lasek cukrowych. Wszystkie maseczki kuszą aromatycznymi, owocowo-korzennymi zapachami jak zimowa pomarańcza, malina, orzechowe ukojenie, czy mandarynka.

Isana Kalendarz adwentowy z maskami do włosów, 24 elementy

Isana przedstawia kultowe jednominutowe maski do włosów w dwunastu nowych, świątecznych odsłonach. Kalendarz obejmuje produkty przeznaczone do różnych rodzajów i potrzeb włosów. Niespodzianką są limitowane edycje zapachów maseczek jak np. grzany poncz gruszkowy, imbir-pomarańcza, czy pieczone jabłko.

Kosmetyczna uczta dla fanek beauty

Kosmetyki inspirowane deserami od kilku sezonów nie wychodzą z mody. Marka Fluff doskonale wykorzystuje ten trend, tworząc kalendarz przypominający świąteczną cukiernię. W środku znajdują się 24 produkty do pielęgnacji twarzy, ciała i ust w apetycznych wariantach zapachowych. Waniliowe ciasteczko, ciemna czekolada, pistacja, crème brulee to w tym przypadku deser dla zmysłów i pielęgnacja dla ciała.

Neboa x Kimoco

Połączenie marek Kimoco i Neboa to 24 dni z haircare i skincare w najlepszym wydaniu. Kalendarz skrywa w sobie koreańską pielęgnację twarzy od Kimoco oraz profesjonalną pielęgnację do włosów i ciała od Neboa. W środku znajdziemy także urocze akcesoria jak grzebień, spinki czy opaskę. Opakowanie przypomina puderniczkę, w której każdego dnia czekają pielęgnacyjne niespodzianki. W kalendarzu znalazły się bestsellery marek jak maski w płachcie Glass Skin i Lift up. Szampony, pianka do stylizacji, odżywka czy wcierka i wiele innych.

Everybody London Silver Season Secrets

Z kalendarzem od Everybody London adwent będzie prawdziwym świętem piękna. Eleganckie opakowanie kryje 24 produkty do makijażu. W zestawie znalazły się zarówno bestsellery, jak i kosmetyki przygotowane specjalnie na ten sezon – od tintów i pomadek po cienie, róż, bronzer, rozświetlacze oraz akcesoria. Każde okienko odsłania kolejną niespodziankę, pozwalając stopniowo uzupełniać kosmetyczkę o produkty do codziennych i świątecznych makijaży.

Adwent także dla mężczyzn

Jeszcze kilka lat temu kalendarze adwentowe były domeną kobiet i dzieci. Dziś marki coraz częściej tworzą propozycje skierowane do mężczyzn.

Hiskin, Kalendarz adwentowy dla mężczyzn

Kalendarz Hiskin zawiera kosmetyki oraz akcesoria dopasowane do męskich potrzeb pielęgnacyjnych. Marka zaprasza do męskiego świata - „24 dni i 24 powodów by być lepszą wersją siebie”. W zestawie znalazły się produkty do higieny, pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zarostu, a także akcesoria do golenia, stylizacji oraz drobne gadżety. Zestaw utrzymany w ciemnej, eleganckiej kolorystyce z męskim charakterem.

Święta nie tylko beauty

Nie każdy marzy o kosmetycznych niespodziankach. Coraz popularniejsze stają się kalendarze związane z hobby, relacjami czy codziennymi rytuałami

Warner Bros, Kalendarz adwentowy Harry Potter ze skarpetkami i pinami

To zestaw niespodzianek dla fanów magicznego świata Hogwartu. W 24 okienkach znajdują się skarpetki oraz piny z motywami inspirowanymi serią Harr’ego Potter’a, dzięki którym odliczanie do świąt nabiera wyjątkowego, kolekcjonerskiego charakteru. Skarpetki i piny to trend, który od kilku lat skutecznie zastępuje klasyczne upominki, szczególnie wśród młodszych konsumentów. Zestaw zawiera 6 par skarpetek w rozmiarze 38- 42 oraz 12 pinów.

Eloy Kalendarz adwentowy z zabawkami, 24 elementy, 6+

Kalendarz, który działa jak świąteczna maszyna losująca. Wystarczy przekręcić pokrętło, a z okienka wypada jedna zabawka-niespodzianka. To propozycja dla najmłodszych, którzy zwykle najbardziej niecierpliwie odliczają dni do Bożego Narodzenia. Zabawki ukryte w 24 okienkach mogą sprawić, by każdy grudniowy poranek zaczynał się od uroczej niespodzianki. W środku m.in. pieczątki, gniotek, autko i świąteczne figurki.

Eloy, Kalendarz adwentowy z ozdobami świątecznymi, 30 elementów

Kalendarz adwentowy z ozdobami na choinkę Eloy pozwala codziennie odkrywać nową dekorację i stopniowo przygotowywać dom na Boże Narodzenie. Zestaw zawiera 30 elementów rozmieszczonych w 24 okienkach. W kalendarzu znajdują się bombki inspirowane kosmetykami i akcesoriami beauty oraz ozdobne kokardy. Można zawiesić je na choince, gałązkach lub stroiku. Sprawdzą się także jako dekoracyjny dodatek do świątecznych prezentów.