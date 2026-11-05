Od kultowego Super Milk po wyjątkowe kompozycje. Nowe zapachy od Lush na zimę.

Odrobina słodyczy

Kremowa słodycz wanilii i tonki w Super Milk spotyka się z cytrusową nutą litsea cubeba, tworząc kompozycję przypominającą ciepłe mleko z cukrem i owocowym akcentem w formie perfum. W podobnie otulającym klimacie utrzymany jest Milky Bath. Mleczne nuty i delikatna biała czekolada łączą się z brazylijską pomarańczą, paczulą i subtelnymi akordami kwiatowymi. Old Songs Are Waking to propozycja dla miłośników intensywnej słodyczy czyli wanilia, tonka i balsamiczne olibanum tworzą bogatą, niemal syropową kompozycję.

Kwiatowe kompozycje i świąteczne akcenty

Wśród nowych perfum znalazł się również Christmas Eve czyli ciepła, kwiatowa kompozycja z wyrazistą nutą jaśminu, kremowym ylang-ylang i balsamicznym wykończeniem.

Kolekcję uzupełniają trzy mgiełki do ciała. Silky Underwear łączy jaśmin, ylang-ylang i wetiwer w zmysłową, pudrowo-kwiatową kompozycję. Winter Garden to świeży, kwiatowy bukiet z jaśminem i egzotycznym ylang-ylang, natomiast Ponche przywołuje atmosferę świątecznych spotkań dzięki soczystej pomarańczy, cynamonowi i aromatycznym nutom ziołowym.

Od kultowych inspiracji po zupełnie nowe kompozycje, oto tegoroczne propozycje LUSH Club.

Autor: LUSH/ Materiały prasowe