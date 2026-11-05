Jesienna swoboda w stylu Aruelle

Najnowszy editorial rozgrywa się wśród otwartych pól i spokojnych stajni. Piżamy, dzianinowe komplety i otulające szlafroki pojawiają się w nieoczywistych zestawieniach z wysokimi kaloszami, miękkimi szalami i lekkimi okryciami. To spojrzenie na domową garderobę bez sztywnych granic – wygodną, naturalną i gotową towarzyszyć nam w różnych momentach dnia.

Flanela z domieszką bawełny i modalu, miękka wiskoza, delikatne dzianiny oraz puszyste faktury typu teddy nadają kolekcji ciepły, jesienny charakter. Klasyczne kraty i paski przeplatają się z subtelnymi motywami zwierzęcymi oraz drobnymi kwiatowymi nadrukami.

Kolorystyka opiera się na złamanej bieli, czekoladowych brązach, głębokim graficie i czerni. Spokojną paletę uzupełniają wyraziste kraty oraz motywy inspirowane naturą. Poszczególne elementy można nosić razem lub zestawiać z codzienną garderobą, tworząc swobodne, niewymuszone stylizacje.

Kolekcja AW26 pokazuje, że komfort nie musi być zarezerwowany wyłącznie dla domowych wnętrz. Może wychodzić poza nie, stając się naturalną częścią codziennego stylu – na własnych zasadach i bez rezygnacji z wygody.

Autor: Aruelle/ Materiały prasowe

Autor: Aruelle/ Materiały prasowe

Autor: Aruelle/ Materiały prasowe