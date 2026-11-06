Nie do wiary, co Marcin Najman pewnym głosem wypalił o Edycie Górniak! Polski show-biznes tego jeszcze nie słyszał

Marcin Najman o starcie w Eurowizji i Edycie Górniak. "Najlepsza wokalistka świata"

Marcin Najman kojarzy się przede wszystkim ze sportami walki, a także ze światem popularnych w ostatnich latach freak-fightów. Od pewnego czasu "Cesarz" regularnie zabiera też głos w ważnych sprawach politycznych i społecznych, m.in. na łamach portalu SE.pl. Ci, którzy nieco bardziej wnikliwie śledzą karierę i aktywność Marcina Najmana, wiedzą, że próbuje on swoich sił także w muzyce, co zresztą jest zrozumiałe, bo w młodości uczęszczał do szkoły muzycznej. W rozmowie z Wujkiem Sebkiem dla "Super Expressu" pięściarz i zawodnik MMA opowiadał o swoich muzycznych zainteresowaniach i inspiracjach. Nie mogło oczywiście zabraknąć w tym Edyty Górniak, która prywatnie przyjaźni się z Najmanem. "Cesarz" nawiązując do swoich planów startu w Eurowizji, wspomniał o swojej znajomości z diwą. Prowadzący sugerował, że on i Edyta Górniak mogliby stworzyć eurowizyjny duet. Marcin Najman zareagował stanowczo. Przy okazji stwierdził wprost, pewnym głosem, że jego koleżanka jest najlepszą wokalistką świata. Takich słów polski show-biznes jeszcze nie słyszał.

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Galeria: Edyta Górniak w starych stylizacjach

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Właśnie dlatego, że mam dobre relacje z Edytą, to nigdy w życiu nie chciałbym podpierać się jej największym muzycznym autorytetem. Edyta to jest absolutny gigant, to jest gigant muzyki, najlepsza wokalistka świata. Więc nie chciałbym, właśnie z szacunku do niej, ogrzewać się w tym jej blasku i w tej jej doskonałości muzycznej. Ja muszę iść swoją drogą

- podkreślił "Cesarz".

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W dalszej części rozmowy sportowiec i freakfighter zapytany został o fenomen Sanah i Dawida Podsiadły, czyli artystów bijących obecnie rekordy popularności w Polsce.

Mają niesamowitą bazę swoich słuchaczy. To przede wszystkim ludzie młodzi. To tak jak w moim przypadku. Mój fanbase, tak zwany po angielsku, to są ludzie młodzi. Młodzi ludzie, to są ludzie z otwartymi głowami, ludzie pełni pasji

- analizował Marcin Najman. Sam przyznał jednak, że akurat ani Sanah, ani Dawida Podsiadły nie słucha. Słucha za to... Edyty Górniak. Na uwagę Wujka Sebka, że akurat ona nie nagrywa zbyt wiele, "Cesarz" odparł bardzo zdecydowanie.

To, co nagrała, jest wystarczające. Lepiej pozostawić kogoś z lekkim niedosytem niż z przesytem. Poza tym te pozycje, które już nagrała, to są pozycje ikoniczne. I jeżeli chcesz się delektować dobrą muzyką, to wystarczy po prostu sobie posłuchać jej piosenek

- poradził. Marcin Najman docenia jednak także innych naszych artystów. Zdradził, że bardzo lubi np. zespół Kombii, a poza Edytą Górniak jego dwiema ulubionymi naszymi wokalistami są Zdzisława Sośnicka i Anna Jantar.