Zmysłowe zdjęcie polskiej siatkarki trafiło do sieci! "O cię panie". Paulina Damaske w pełnej krasie

Paulina Damaske po intensywnym sezonie reprezentacyjnym rozpoczęła właśnie nowy rozdział i rywalizację w wymagającej, prestiżowej lidze włoskiej, reprezentując barwy Il Bisonte Firenze. Przenosiny do Florencji to dla niej ogromna szansa na dalszy rozwój i potwierdzenie swoich wysokich umiejętności na tle europejskiej elity. 25-letnia przyjmująca szybko skrada serca kibiców z Włoch, a jej najnowsza publikacja może tylko przyspieszyć proces rosnącego grona sympatyków naszej siatkarki!

Polska siatkarka zmysłowo świętowała urodziny! Odważne zdjęcie Pauliny Damaske rozpaliło internet

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Zmysłowe zdjęcie Pauliny Damaske w sieci. "Dałaś do pieca"

Wszystko za sprawą zmysłowej sesji zdjęciowej zrealizowanej we współpracy z utalentowaną fotografką Gosią Szkudlarek. Do mediów społecznościowych Damaske trafiło czarno-białe ujęcie, na którym siatkarka pozuje, siedząc w dopasowanym topie, bieliźnie oraz sięgających kolan kozakach na wysokim obcasie!

"Sztuka bycia" - opisała ten zjawiskowy kadr. Minimalistyczna stylizacja, gra cieni oraz pewna siebie poza uwypukliły jej nienaganną, sportową sylwetkę. Efekt? W sekcji komentarzy momentalnie zrobiło się gorąco, a jedno z popularnych haseł internautów – krótkie i wymowne „O cię panie!” – idealnie oddaje skalę zachwytu obserwatorów. Komplementów nie szczędzili zarówno wierni kibice, jak i koleżanki ze sportowych aren.

Gabi z "Top Model" błysnęła w rozbieranej sesji. Zachwyty nie wystarczyły, ale to nie koniec!

"Dałaś do pieca!" - skomentowała zachwycona libero reprezentacji Polski, Justyna Łysiak. "Okkay Damaszi! Ogień" - wtórowała jej koleżanka Aleksandra Szczygłowska. Jedno zdjęcie Damaske zrobiło prawdziwą furorę i ponownie pokazuje, że siatkarka czuje się pewnie w każdym wydaniu - zarówno w meczowym trykocie, jak i przed obiektywem aparatu.

Więcej efektownych zdjęć Pauliny Damaske znajdziesz w naszej galerii.

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