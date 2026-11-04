Śmierć piłkarza po brutalnym faulu bramkarza. Profesor prawa wskazał jasno, co jest "absolutnie kluczowe"

Śmierć Jesusa de Miguela po brutalnym faulu. Mnożą się pytania o odpowiedzialność bramkarza

Wtorek, 3 listopada, na zawsze zapisze się w historii jako czarny dzień hiszpańskiego futbolu. Dramat rozpoczął się dzień wcześniej - podczas ligowego spotkania CD Tenerife - FC Andorra. W samej końcówce meczu bramkarz gości Jesus Owono z impetem zderzył się z Jesusem de Miguelem i trafił go kolanem w okolice mostka. Zawodnik gospodarzy padł na murawę i został przewieziony do szpitala. Niestety nie udało się go uratować. We wtorek klub przekazał wiadomość o śmierci 30-latniego napastnika. Po tragicznym wypadku mnożą się pytania o odpowiedzialność karną bramkarza. On sam bardzo mocno przeżył się śmierć boiskowego rywala i wydał poruszające oświadczenie. W sprawie dramatycznego zdarzenia, do którego doszło podczas meczu CD Tenerife - FC Andorra, ruszyło śledztwo. W najnowszej rozmowie z rozgłośnią Cadena COPE karnista prof. Emilio Cortes jasno wskazał, co jest "absolutnie kluczowe" w trakcie ewentualnego procesu.

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Profesor prawa tłumaczy zawiłości ws. śmierci Jesusa de Migueala i wskazuje, co jest "absolutnie kluczowe"

Profesor zaznaczył, że o wymiarze ewentualnej kary zadecyduje "stopień niedbalstwa" Jesusa Owono. Zgodnie z hiszpańskim prawem odróżniamy dwa stopnie: rażące niedbalstwo zagrożone karą od roku do czterech lat pozbawienia wolności, i niedbalstwo o mniejszej wadze, za które grozi grzywna.

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W prawie karnym nie istnieje specjalna kategoria dla sportowców. Mamy wyłącznie winę umyślną i nieumyślną. Tutaj nikt nie zakłada, że bramkarz chciał zabić rywala, jednak podjął działanie niosące tak ogromne niebezpieczeństwo dla zdrowia, że doprowadziło ono do zgonu

- wyjaśnił prof. Emilio Cortes, którego za "Mundo Deportivo" cytują Sportowe Fakty WP.

W razie procesu sądowego jedna kwestia będzie ważyć wyjątkowo dużo: napastnik nie widział bramkarza, ale bramkarz doskonale widział nadbiegającego napastnika. To jest absolutnie kluczowe

- podkreślił karnista.