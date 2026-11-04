Gwiazda filmów dla dorosłych twierdzi, że to dzięki niej Manchester United wygrał z Romą! Kibice jej dziękują

Matheus Cunha, strzelec dwóch bramek w końcówce, nie był jedynym bohaterem meczu z Romą, który zakończył serię bez wygranej "Czerwonych Diabłów". Tuż po tym, jak piłkarze Manchesteru United odrobili straty i wygrali 3:2 na Old Trafford, aktorka filmów dla dorosłych Skylar Skye opublikowała na platformie X wideo z komentarzem:

"Nie ma za co, panowie!"

Wcześniej zamieściła inne wideo, na którym zdradziła:

„Dziś na Old Trafford noszę swój szczęśliwy biustonosz, więc jeśli United wygrają, wiecie, komu dziękować”.

Bohaterami spotkania okazali się Bruno Fernandes (rzut karny) oraz wspomniany Matheus Cunha, który strzelił dwa gole. To pierwsze zwycięstwo Michaela Carricka od dziewięciu meczów!

Skylar Skye, wielka fanka klubu z Old Trafford, regularnie zachwyca fanów zdjęciami w koszulkach United. Kiedy wyjawiła, że to jej "szczęśliwy biustonosz" pomógł ukochanej drużynie się przełamać, kibice szybko zaczęli jej dziękować"

„Gratulacje za wygranie nam meczu” - napisał jeden z nich. „Potrzebowaliśmy tego comebacku. Wielkie dzięki!” - dodał inny.

GALERIA: Skylar Skye, aktorka filmów dla dorosłych i fanka Manchesteru United