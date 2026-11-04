Robert Lewandowski pociągnięty za język. Zdradził, jak szybko jechał Ferrari

"Lewy" nie należy do osób, które bardzo wylewnia opowiadają publicznie o swoim życiu prywatnym. Tym razem zrobił jednak wyjątek. W rozmowie z Danem Katzem wrócił pamięcią do momentu, w którym kupił swoje pierwsze Ferrari. Wszyscy doskonale znamy słabość kapitana kadry do motoryzacji.

Chodziło o model F12 Berlinetta. Lewandowski przyznał, że był ciekawy możliwości sportowego samochodu i postanowił sprawdzić, jak szybko może nim pojechać. Okazję do tego miał na niemieckiej autostradzie.

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– To było wtedy, gdy kupiłem swoje pierwsze Ferrari. To naprawdę świetny samochód, F12 Berlinetta. Chciałem sprawdzić, jak szybko mogę nim pojechać. Nie potrafię podać wyniku w milach, ale wydaje mi się, że było to prawie 300 km/h. Myślę, że około 292 km/h – opowiadał reprezentant Polski.

Robert Lewandowski kupił wielki jacht [Zdjęcia]

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„Autostrada była pusta”. Tak tłumaczył swoją jazdę

Lewandowski zdradził również, w jakich okolicznościach zdecydował się na tak szybką jazdę. Jak podkreślił, droga była szeroka i nie było na niej innych samochodów.

– Autostrada była pusta i bardzo duża. To był pierwszy raz, kiedy tak mocno wcisnąłem gaz – dodał napastnik Chicago Fire.

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Polak nie wskazał dokładnej daty tego zdarzenia ani konkretnego odcinka trasy, na którym rozpędził swoje Ferrari. Wiadomo natomiast, że model F12 Berlinetta dysponuje imponującymi osiągami. Jego prędkość maksymalna wynosi około 340 km/h.

Lewandowski poprowadził Fire do play-offów

Obecnie 38-letni napastnik występuje w barwach Chicago Fire, do którego przeniósł się po zakończeniu gry w FC Barcelonie. Polak szybko stał się jedną z najważniejszych postaci amerykańskiego zespołu. W 18 spotkaniach MLS zdobył siedem bramek i zaliczył cztery asysty.

Chicago Fire zapewniło sobie również awans do fazy play-off. Dla klubu to powrót do tej części rozgrywek po długiej przerwie.