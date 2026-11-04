Tragedia na trasie maratonu. Wstrząsająca przyczyna śmierci 24-letniej biegaczki

24-letnia biegaczka Rachel Apa zmarła podczas maratonu w Nowym Jorku.

Był to jej pierwszy bieg na tym dystansie, a upadła kilka kilometrów przed metą. Akcja reanimacyjna nie przyniosła skutku.

Ojciec 24-latki potwierdził, że przyczyną śmierci był rozpad komórek mięśniowych.

24-letnia biegaczka zmarła podczas maratonu w Nowym Jorku. Oto przyczyna śmierci

Rabdomioliza, czyli rozpad komórek mięśni szkieletowych prowadzący do zatrucia organizmu, był przyczyną zgonu 24-letniej biegaczki z Pensylwanii na trasie niedzielnego, jubileuszowego 50. maratonu w Nowym Jorku - przekazał ojciec zmarłej. Zdruzgotany stwierdził, że córka nigdy nie miała problemów z kondycją i cieszyła się bardzo dobrym zdrowiem.

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Rachel Apa biegła po raz pierwszy na tym dystansie. Upadła w Central Parku, kilka kilometrów przed metą. Jej start związany był z akcją charytatywną zbierania funduszy na rzecz walki z chorobą Parkinsona. Chciała w ten sposób uczcić pamięć dziadka zmarłego właśnie na tę chorobę w 2022 roku.

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Po upadku Apy, która grała w zespole uniwersyteckim hokeja na trawie, i właśnie rozpoczęła studia magisterskie na uczelni Charleston Southern, jeden z przechodniów zaczął prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, którą podjęły następnie służby medyczne, ale nie przyniosła ona skutku.

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Historyczny wynik w cieniu tragedii

Prestiżowy maraton wygrali Szwed Andreas Almgren debiutujący w tej imprezie oraz Kenijka Cheila Chepkirui – po raz drugi w karierze (triumfowała w 2024 r.). Szwed uzyskał czas 2:06.01, trzeci najlepszy wynik w historii maratonu w Nowym Jorku. Biegacz ze Skandynawii został pierwszym maratończykiem, który wygrał jako debiutant, od zwycięstwa Etiopczyka Gebre Gebremariama w 2010 roku.

Była to 50. edycja maratonu, którego trasa prowadzi przez wszystkie pięć dzielnic Nowego Jorku. W 1976 roku, podczas siódmej edycji biegu, na starcie stanęło nieco ponad 2000 zawodników, w tym zaledwie 88 kobiet. W niedzielę rywalizację ukończyło aż 61 146 spośród 61 529 biegaczy ze 153 krajów, z czego niemal połowę (blisko 29 tysięcy) stanowiły kobiety.