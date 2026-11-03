Świat wstrząśnięty tragedią na boisku. Znamy bezpośrednią przyczynę śmierci Jesusa de Miguela. Przerażające

Świat piłki w żałobie: 29-letni napastnik Jesus de Miguel zmarł po tragicznym zdarzeniu na boisku.

Klub CD Tenerife ujawnił: bezpośrednią przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie akcji serca.

Dramatyczne zderzenie z bramkarzem w ostatnich minutach meczu wstrząsnęło całą Hiszpanią.

Poznaj wszystkie szczegóły tej tragedii, która pogrążyła świat sportu w głębokiej żałobie.

Dramatyczne zderzenie. Ostatnie minuty na boisku

Do tragicznych wydarzeń doszło podczas meczu drugiej ligi hiszpańskiej pomiędzy CD Tenerife a FC Andorra. Była siódma minuta doliczonego czasu gry, a na tablicy wyników widniał remis 2:2. Właśnie wtedy bramkarz gości, Jesus Owono, wybiegł daleko poza pole karne, próbując desperacko interweniować. Niestety, w pełnym pędzie zderzył się z napastnikiem gospodarzy, uderzając go kolanem prosto w klatkę piersiową.

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Jesus de Miguel upadł na murawę i znieruchomiał. Zawodnicy obu drużyn, widząc co się stało, natychmiast zaczęli wzywać pomoc medyczną. Na boisku rozegrały się dramatyczne sceny. Po ponad pięciominutowej walce o życie na murawie, piłkarz został przewieziony do szpitala. Pierwsze diagnozy mówiły o stanie „stabilnym, choć poważnym”, co dawało iskierkę nadziei. Mecz przerwano, a cała Hiszpania wstrzymała oddech.

Klub ujawnia przyczynę śmierci. "Złamani żalem"

Niestety, kilka godzin później nadeszła najgorsza z możliwych wiadomości. Klub CD Tenerife opublikował oświadczenie, które złamało serca kibiców w całym kraju. Jak podano, bezpośrednią przyczyną śmierci zawodnika było nagłe zatrzymanie akcji serca.

Złamany żalem, ze ściśniętym gardłem i nie mogąc uwierzyć, że to prawda, CD Tenerife ogłasza tragiczną śmierć Jesusa de Miguela - napisał klub w poruszającym komunikacie, informując, że piłkarz zmarł we wtorek o godzinie 8:00 rano.

Hołd dla Jesusa de Miguela. Świat futbolu w żałobie

Wiadomość o śmierci 29-latka wstrząsnęła całym sportowym światem. Hiszpańska Federacja Piłkarska w geście solidarności przełożyła wszystkie mecze zaplanowane na wtorek, w tym spotkania prestiżowego Pucharu Króla. Kondolencje i wyrazy hołdu płyną z całej Hiszpanii. Do żałoby przyłączyły się największe kluby, w tym FC Barcelona i Real Madryt, oddając cześć zmarłemu zawodnikowi.

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Jesus de Miguel urodził się w 1996 roku w Madrycie. Do Tenerife dołączył przed sezonem 2025/26 z Castellon, stając się ważnym ogniwem drużyny. W poprzednich rozgrywkach zachwycał skutecznością, zdobywając 11 bramek. Jego karierę i życie przerwało jedno, tragiczne zdarzenie na boisku.

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La atención al público en la sede del CD Tenerife, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, está suspendida hasta nuevo aviso.— CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026