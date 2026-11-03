Ma ciało gorące jak wrzątek i będzie reprezentować Polskę na Miss Universe. Jak klikniecie to od patrzenia zaparują wam okulary

W Polsce nazwisko Lewandowski kojarzy się jednoznacznie – z kapitanem piłkarskiej reprezentacji i jego historycznymi sukcesami. Już wkrótce jednak może zyskać zupełnie nowy, olśniewający wymiar. Wszystko za sprawą Vivicy Lewandowski , 21-letniej modelki z Illinois, która została oficjalnie namaszczona na reprezentantkę Polski w 75. edycji prestiżowego konkursu Miss Universe.

Przeczytaj także: Gorąca Miss Illinois rozpala w Chicago. Ma kosmiczne kształty, kocha pocić się w saunie i nazywa się Lewandowski!

Z USA do Portoryko w polskich barwach

Wielki finał odbędzie się już w listopadzie w Portoryko, a Vivica poleci tam, by walczyć o koronę najpiękniejszej kobiety świata właśnie w biało-czerwonych barwach. Dla modelki, która jest dumną przedstawicielką Polonii, to spełnienie marzeń i niezwykłe wyróżnienie.

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentuje się nowa reprezentantka Polski na Miss Universe!

16

Nie tylko Robert. Kim jest Vivica Lewandowski?

Choć nosi to samo nazwisko co słynny piłkarz, jej świat na co dzień kręci się wokół zupełnie innych pasji. W Stanach Zjednoczonych jest postacią rozpoznawalną nie tylko z wybiegów. W 2023 roku zdobyła tytuł Miss Illinois Teen USA, idąc w ślady swojej mamy, która również sięgnęła po koronę w przeszłości.

Amerykańscy fani sportu mogą ją kojarzyć także z torów wyścigowych. Vivica przez lata była jedną z ambasadorek znanej marki napojów energetycznych podczas zawodów NASCAR, zyskując przydomek "najgorętszej hostessy" i gromadząc ponad 50 tysięcy fanów na Instagramie.

Zobacz też: Amerykanie pokochali jej wdzięki. Ta piękność nazywa się Lewandowski. Żar aż od niej bucha!

Jednak uroda i modeling to nie wszystko. 21-latka aktywnie działa charytatywnie w ramach fundacji wspierającej weteranów wojennych i jest studentką komunikacji na Uniwersytecie Stanowym Arizona. Udowadnia tym samym, że za zjawiskową urodą kryje się także wielkie serce i intelekt.

Wielki finał i galeria zdjęć

Już za tydzień Vivica Lewandowski wylatuje do Portoryko, by rozpocząć przygotowania do wielkiego finału Miss Universe. Czy nazwisko Lewandowski po raz kolejny stanie się synonimem globalnego sukcesu Polski? Cały kraj z pewnością będzie trzymać za nią kciuki.

JAN TOMASZEWSKI KRYTYKUJE LEWANDOWSKIEGO I TRENERA LECHA

- Z sercem przepełnionym wdzięcznością, której nie da się wyrazić słowami, mam zaszczyt ogłosić, że jestem waszą nową Miss Universe Poland. Możliwość reprezentowania mojego dziedzictwa i kraju, który tak wiele dla mnie znaczy, to zaszczyt, którego nigdy nie będę w stanie w pełni opisać - ogłosiła wzruszona na swoich mediach społecznościowych.