Gorąca Miss Illinois rozpala w Chicago. Ma kosmiczne kształty, kocha pocić się w saunie i nazywa się Lewandowski!

Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do Chicago Fire, jednak w Illinois króluje już inna gwiazda o tym samym nazwisku.

Polski napastnik, jako "Designated Player", ma przywrócić klubowi chwałę, idąc w ślady legend MLS.

Zjawiskowa Miss Illinois, Vivica Lewandowski, już rozpala zmysły Amerykanów swoimi "kosmicznymi kształtami".

Dowiedz się, jak ten polski duet zdominuje amerykańską scenę i dlaczego Illinois stało się stolicą Lewandowskich!

Król futbolu w "Wietrznym Mieście". Idzie w ślady legend

To już oficjalne! Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire, stając się jedną z największych gwiazd w historii ligi MLS. Polski napastnik, po latach sukcesów w Europie, przenosi się za ocean, by podbić serca amerykańskich fanów. Właściciele klubu nie kryją ekscytacji, nazywając Polaka "ikoną światowej piłki nożnej" i "prawdziwym mistrzem".

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Polak dołącza do klubu jako „Designated Player”, co w praktyce oznacza status absolutnego supergwiazdora, zwolnionego z limitów płacowych. To przywilej, z którego korzystał m.in. David Beckham. Lewandowski idzie w ślady innych polskich legend, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii Chicago Fire. Kibice doskonale pamiętają czasy, gdy o sile zespołu stanowili Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki, prowadząc klub do jedynego w historii mistrzostwa MLS w 1998 roku. Teraz oczy wszystkich zwrócone są na "Lewego", który ma przywrócić klubowi dawną chwałę.

Nie tylko Robert. Piękna Vivica już rozpala Amerykę!

Zanim jednak Robert po raz pierwszy kopnie piłkę na stadionie Soldier Field, serca kibiców w Illinois podbija już inna Lewandowski – 22-letnia Vivica. Ta zjawiskowa blondynka to prawdziwa sensacja. W 2023 roku zdobyła tytuł Miss Illinois Teen USA, idąc w ślady swojej mamy, która również nosiła koronę najpiękniejszej.

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To jednak nie wszystko. Vivica to jedna z najpopularniejszych ambasadorek znanej marki napojów energetycznych. Jako jedna z „Monster Girls”, regularnie pojawia się na wyścigach NASCAR, gdzie w skąpych strojach rozgrzewa atmosferę do czerwoności. Jej profil na Instagramie, pełen gorących zdjęć, śledzą dziesiątki tysięcy fanów. Jedno jest pewne: stan Illinois stał się amerykańską stolicą Lewandowskich. Połączenie piłkarskiego geniuszu Roberta i zjawiskowej urody Vivicy to mieszanka, która gwarantuje, że to polskobrzmiące nazwisko długo nie zejdzie z ust Amerykanów.

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