MŚ 2026. Nawet w deszczu paradowała w samym staniku! Ivana Knoll nie miała żadnych oporów

KH
Bartosz Olszewski
2026-06-29 11:30

Miss ostatniego mundialu Ivana Knoll po raz kolejny udowodniła, że uwielbia być w centrum uwagi! Najsłynniejsza chorwacka kibicka pojawiła się na meczu Chorwacja – Ghana (2:1) podczas mistrzostw świata w niezwykle odważnej stylizacji. Mimo niesprzyjającej pogody nie zamierzała rezygnować ze swojego skąpego stroju, ciesząc się każdą chwilą na trybunach w trakcie ważnego meczu! Tylko spójrz na te zdjęcia w poniższej galerii.

Fan Chorwacji w czerwonej pelerynie przeciwdeszczowej na pierwszym planie oraz ujęcie Ivany Knoll w czerwonym okręgu, prezentującej odważną stylizację: biały stanik, niebieskie legginsy i krawat w chorwacką kratę, mimo deszczu podczas mundialu MŚ 2026. Więcej na ten temat znajdziesz na naszym portalu.
Autor: AP Photo/Ivana Knoll/ Instagram Ivana Knoll w deszczu na MŚ 2026
Ivana Knoll podbija MŚ 2026
Galeria zdjęć 38

Spotkanie ostatniej kolejki fazy grupowej rozegrano w Filadelfii, gdzie przez znaczną część dnia padał deszcz. Dla Ivany Knoll nie miało to jednak żadnego znaczenia! Na trybunach zaprezentowała się w białym staniku, obcisłych niebieskich leginsach oraz krawacie w charakterystyczną czerwono-białą chorwacką kratę. Do tego dobrała pasujące długie skarpety w narodowe barwy i pewność siebie, z której słynie od czasu mundialu w Katarze!

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Ivana Knoll w deszczu w samym staniku na mundialu

Modelka chętnie pozowała do zdjęć z kibicami i nie przejmowała się deszczową aurą. Wręcz przeciwnie – uśmiech nie schodził jej z twarzy, a jej wyróżniająca się stylizacja tylko przyciągała jeszcze większą uwagę fotoreporterów i fanów obecnych na stadionie.

Jak zwykle nie zabrakło także aktywności w mediach społecznościowych. Ivana na bieżąco publikowała na Instagramie zdjęcia i krótkie filmiki z trybun, pokazując kulisy swojej wizyty na stadionie. Jej relacje błyskawicznie zdobyły tysiące polubień i komentarzy! Internauci zwracali uwagę zarówno na odważny strój Chorwatki, jak i na fakt, że nawet ulewny deszcz nie zniechęcił jej do kibicowania reprezentacji.

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Sama Chorwacja miała tego dnia powody do zadowolenia. Zespół pokonał Ghanę 2:1, a kibice mogli świętować cenne zwycięstwo dające awans do fazy pucharowej mundialu. Ivana Knoll, która od kilku lat jest nieodłącznym elementem największych piłkarskich imprez, ponownie znalazła się w centrum zainteresowania i... przestrzega Cristiano Ronaldo przed starciem z Chorwatami w 1/16 finału MŚ 2026!

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