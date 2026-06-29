Klimatyzacja padła, w wagonie zrobiło się ponad 45 stopni. Pasażerowie: "To katastrofa"

Jak opisuje „Fakt”, z dramatycznymi warunkami podczas podróży musieli zmierzyć się pasażerowie pociągu Intercity „Górski” relacji Warszawa Centralna – Zielona Góra. Według relacji jednego z podróżnych już od wyjazdu z Warszawy klimatyzacja nie działała w jednym z wagonów, a po postoju w Poznaniu okazało się, że usterka objęła cały skład.

W wagonie nr 21 nie było klimatyzacji od Warszawy Centralnej do Poznania. Z Poznania okazało się, że klimatyzacji nie ma w całym składzie, jest usterka – relacjonował w rozmowie z „Faktem” pan Piotr.

Jak opowiada pasażer, obsługa pociągu zaleciła pozostawienie otwartych okien, ponieważ temperatura wewnątrz wagonu stała się niebezpiecznie wysoka.

Obsługa pociągu poprosiła, żeby okna były otwarte, bo, gdy były zamknięte, temperatura w wagonie numer 21 podniosła się powyżej 45 stopni – relacjonuje pan Piotr i kontynuuje: – Kierownik pociągu poprosił, żeby mimo wszystko jechać z otwartymi oknami, aby zapobiec omdleniom wśród pasażerów.

Jak podaje „Fakt”, podróżni mieli otrzymać wodę tylko raz. Zdaniem pasażera warunki były skrajnie trudne.

Niemiłosiernie gorąco, duszno i parno. Gdyby była możliwość zmiany miejsca, na pewno bym to zrobił, ale pociąg jest załadowany pasażerami i nie ma gdzie się przesiąść – mówi.

Nie kryje również oburzenia całą sytuacją.

Ta jazda pociągiem to droga przez mękę. Moja żona ledwo oddycha, jest bliska omdlenia. Brak klimatyzacji, braku nawiewu i brak wody. Sytuacja jest katastrofalna i niedopuszczalna – podkreśla.

Dodatkowym utrudnieniem był postój pociągu w Opalenicy.

Stojąc w pociągu, w którym nic nie wieje, jest koszmarnie. Boję się o swoje zdrowie i moich najbliższych – dodaje pasażer.

Jak informuje „Fakt”, PKP Intercity tłumaczy, że problem nie zawsze wynika z awarii klimatyzacji. Przewoźnik przekonuje, że urządzenia w wagonach nie są w stanie skutecznie schłodzić ich wnętrza podczas tak ekstremalnych temperatur.

Takie są warunki atmosferyczne, nie inne – przekazali przedstawiciele spółki.

Problemy na kolei nie skończyły się jednak na jednym pociągu. W poniedziałek, 29 czerwca, PKP Intercity odwołało już 21 połączeń z powodu awarii infrastruktury wywołanych falą upałów. Jak informowały PKP Polskie Linie Kolejowe, wysokie temperatury doprowadziły do zakłóceń w pracy sieci trakcyjnej oraz deformacji torów. Wśród odwołanych znalazły się m.in. pociągi kursujące na trasach Warszawa – Łódź, Szczecin – Kołobrzeg, Gdynia – Kostrzyn, Kraków – Jelenia Góra oraz do Zakopanego.

Więcej informacji: Upał sparaliżował kolej! PKP Intercity odwołało 21 pociągów, tysiące pasażerów z problemami