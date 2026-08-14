Szybka ucieczka z miasta: Nadmorski klimat i lazurowa woda do 25 minut od centrum Zielonej Góry

Poniższe czasy dojazdu i odległości zostały oszacowane, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Zielonej Góry. Jeśli zależy Wam na czasie i chcecie znaleźć się nad wodą w mgnieniu oka, te miejsca będą doskonałym wyborem:

Kąpielisko Nowe Miasteczko Stawy – to fantastyczny, kameralny akwen położony zaledwie około 22 minuty drogi od miasta (około 30 km ). Sezon kąpielowy trwa tutaj od 1 lipca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Na miejscu czeka na Was piaszczysto-trawiaste nabrzeże, urokliwe drewniane molo, czysta woda powstała w zalanym wyrobisku oraz nowe, bardzo czyste zaplecze sanitarne.

– to fantastyczny, kameralny akwen położony zaledwie około drogi od miasta (około ). Sezon kąpielowy trwa tutaj , a Na miejscu czeka na Was piaszczysto-trawiaste nabrzeże, urokliwe drewniane molo, czysta woda powstała w zalanym wyrobisku oraz nowe, bardzo czyste zaplecze sanitarne. Kąpielisko przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim – dojedziecie tu w około 25 minut (około 27 km). Sezon trwa od 26 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. To dawne wyrobisko pożwirowe kusi piaszczystym dnem i czystą plażą, którą odwiedzający chwalą za nadmorską atmosferę. Na miejscu można wypożyczyć kajaki lub rowery wodne, a do dyspozycji gości są toalety, natryski oraz wyznaczone miejsca na ognisko.

Polecamy: Top 5 atrakcji w Zielonej Górze. Połącz aktywne zwiedzanie z degustacją lokalnych specjałów

Lubuskie perły w godzinę: Od zamkowych plaż po krystaliczne jeziora

Mając nieco więcej czasu, możecie wybrać się nad jedno z kultowych lubuskich jezior, które oferują niesamowite widoki, krystalicznie czystą wodę i mnóstwo atrakcji:

Kąpielisko Miejskie nad jeziorem Wilkowskim (Wilkowo) – oddalone o około 35 minut spokojnej jazdy (około 43 km ). Sezon kąpielowy zaplanowano od 1 lipca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:30-17:30. Jezioro Wilkowskie to prawdziwy klejnot regionu, idealny dla rodzin z dziećmi. Znajdziecie tu bogatą infrastrukturę: plac zabaw, zjeżdżalnie wodne, boisko do siatkówki oraz punkty małej gastronomii.

– oddalone o około spokojnej jazdy (około ). Sezon kąpielowy zaplanowano , a Jezioro Wilkowskie to prawdziwy klejnot regionu, idealny dla rodzin z dziećmi. Znajdziecie tu bogatą infrastrukturę: plac zabaw, zjeżdżalnie wodne, boisko do siatkówki oraz punkty małej gastronomii. Kąpielisko na jeziorze Sławskim organizowane przez Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie – dojazd zajmuje około 45 minut (około 45 km ). Sezon trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. To tętniące życiem serce największego jeziora w województwie. Czeka tu na Was szeroka, piaszczysta plaża, widowiskowa 70-metrowa zjeżdżalnia, wypożyczalnie SUP-ów i świetna baza gastronomiczna.

– dojazd zajmuje około (około ). Sezon trwa , a To tętniące życiem serce największego jeziora w województwie. Czeka tu na Was szeroka, piaszczysta plaża, widowiskowa 70-metrowa zjeżdżalnia, wypożyczalnie SUP-ów i świetna baza gastronomiczna. SCKiW Sława II – zlokalizowane na tym samym akwenie, około 45 minut drogi od Zielonej Góry (około 45 km ). Sezon trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. To druga plaża miejska w Sławie, która pozwala cieszyć się urokami lokalnego jeziora w nieco spokojniejszym otoczeniu, zachowując dostęp do bogatej infrastruktury wypoczynkowej.

– zlokalizowane na tym samym akwenie, około drogi od Zielonej Góry (około ). Sezon trwa , a To druga plaża miejska w Sławie, która pozwala cieszyć się urokami lokalnego jeziora w nieco spokojniejszym otoczeniu, zachowując dostęp do bogatej infrastruktury wypoczynkowej. Kąpielisko O.W.K "Nowy Dworek" – zlokalizowane nad jeziorem Paklicko Wielkie, w odległości około 40 minut jazdy (około 55 km ). Sezon trwa od 27 czerwca do 23 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. To spokojny ośrodek otoczony sosnowymi lasami, który oferuje piaszczystą plażę z pomostem, łagodne zejście do wody (idealne dla maluchów) oraz pierwszorzędną czystość wody.

– zlokalizowane nad jeziorem Paklicko Wielkie, w odległości około jazdy (około ). Sezon trwa , a To spokojny ośrodek otoczony sosnowymi lasami, który oferuje piaszczystą plażę z pomostem, łagodne zejście do wody (idealne dla maluchów) oraz pierwszorzędną czystość wody. Kąpielisko OW Kormoran-Niesulice – położone nad zjawiskowym jeziorem Niesłysz, około 35-40 minut od miasta (około 45 km ). Sezon trwa od 29 czerwca do 30 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Krystaliczna toń wody, klimatyczny sosnowy las, molo oraz świetnie zaopatrzona wypożyczalnia sprzętu wodnego i desek SUP gwarantują udany wypoczynek.

– położone nad zjawiskowym jeziorem Niesłysz, około od miasta (około ). Sezon trwa , a Krystaliczna toń wody, klimatyczny sosnowy las, molo oraz świetnie zaopatrzona wypożyczalnia sprzętu wodnego i desek SUP gwarantują udany wypoczynek. Kąpielisko Plaża Gminna Niesulice 1 – dojedziecie tu w około 35-40 minut (około 45 km ). Sezon trwa od 1 lipca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Szeroka, doskonale nasłoneczniona plaża komunalna nad Niesłyszem to absolutny klasyk dla rodzin poszukujących czystego piasku i bezpiecznego, łagodnego wejścia do wody.

– dojedziecie tu w około (około ). Sezon trwa , a Szeroka, doskonale nasłoneczniona plaża komunalna nad Niesłyszem to absolutny klasyk dla rodzin poszukujących czystego piasku i bezpiecznego, łagodnego wejścia do wody. Kąpielisko Plaża Gminna Niesulice 2 – oddalone o około 35-40 minut (około 45 km ). Sezon trwa od 1 lipca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu od poniedziałku do środy oraz od piątku do niedzieli w godzinach 10:00-18:00, a w czwartki w godzinach 10:00-10:00. Ta plaża oferuje malownicze widoki, piaszczysty brzeg oraz nieco bardziej kameralną, relaksującą atmosferę.

– oddalone o około (około ). Sezon trwa , a Ta plaża oferuje malownicze widoki, piaszczysty brzeg oraz nieco bardziej kameralną, relaksującą atmosferę. Kąpielisko Przystań Wodna ZSMP w Łagowie na jeziorze Łagowskim – podróż zajmie około 50 minut (około 65 km ). Sezon trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-16:30, a w soboty i niedziele w godzinach 11:00-18:00. Łagów to niekwestionowana perła regionu. Kąpielisko położone pośród majestatycznych lasów bukowych zachwyca klimatem, a w pobliżu można zwiedzić historyczny zamek joannitów i wypożyczyć kultowe rowery wodne.

– podróż zajmie około (około ). Sezon trwa , a Łagów to niekwestionowana perła regionu. Kąpielisko położone pośród majestatycznych lasów bukowych zachwyca klimatem, a w pobliżu można zwiedzić historyczny zamek joannitów i wypożyczyć kultowe rowery wodne. Kąpielisko strzeżone w Lginiu nad jeziorem Lgińsko Lgiń Duży – oddalone o około 55 minut jazdy (około 65 km ). Sezon trwa od 1 lipca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. To niezwykle malownicza i dobrze utrzymana plaża, uwielbiana przez rodziny z dziećmi za sprawą łagodnego brzegu, czystej wody, placu zabaw oraz bogatej oferty lokalnej gastronomii.

– oddalone o około jazdy (około ). Sezon trwa , a To niezwykle malownicza i dobrze utrzymana plaża, uwielbiana przez rodziny z dziećmi za sprawą łagodnego brzegu, czystej wody, placu zabaw oraz bogatej oferty lokalnej gastronomii. Kąpielisko w miejscowości Łochowice nad Jeziorem Glibiel – dojazd zajmie około 40 minut (około 40 km ). Sezon trwa od 20 czerwca do 30 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 9:00-17:00. Jezioro Glibiel słynie z nieskazitelnie czystej wody. Czeka tu na Was rozległa, zmodernizowana plaża z solidnymi pomostami, brodzikiem ze zjeżdżalniami dla najmłodszych, gastronomią i polem namiotowym.

– dojazd zajmie około (około ). Sezon trwa , a Jezioro Glibiel słynie z nieskazitelnie czystej wody. Czeka tu na Was rozległa, zmodernizowana plaża z solidnymi pomostami, brodzikiem ze zjeżdżalniami dla najmłodszych, gastronomią i polem namiotowym. Kąpielisko Źródlane – zlokalizowane w Przełazach nad jeziorem Niesłysz, około 45 minut drogi od miasta (około 50 km ). Sezon trwa od 1 lipca do 30 września , a ratownik czuwa tu w godzinach 8:00-20:00. To oaza ciszy i spokoju ze scenicznym, drewnianym pomostem i ogrodzonym terenem. Idealna propozycja dla osób, które chcą cieszyć się czystością Niesłysza z dala od największych tłumów.

– zlokalizowane w Przełazach nad jeziorem Niesłysz, około drogi od miasta (około ). Sezon trwa , a To oaza ciszy i spokoju ze scenicznym, drewnianym pomostem i ogrodzonym terenem. Idealna propozycja dla osób, które chcą cieszyć się czystością Niesłysza z dala od największych tłumów. Zalew wodny w Małomicach – dojedziecie tu w około 50 minut (około 55 km ). Sezon trwa od 1 lipca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00-19:00, a od piątku do niedzieli w godzinach 10:00-18:00. Świetnie zagospodarowany zalew, który oferuje bezpłatne atrakcje: darmową zjeżdżalnię wodną, plastikowe leżaki, urokliwe wiaty biesiadne oraz duży plac zabaw dla dzieci.

– dojedziecie tu w około (około ). Sezon trwa , a Świetnie zagospodarowany zalew, który oferuje bezpłatne atrakcje: darmową zjeżdżalnię wodną, plastikowe leżaki, urokliwe wiaty biesiadne oraz duży plac zabaw dla dzieci. Zbiornik retencyjny "Nowiniec" – położony w pobliżu Lubska, około 45 minut jazdy od Zielonej Góry (około 50 km). Sezon trwa od 26 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w piątki, soboty i niedziele w godzinach 10:00-20:00. To cichy i kameralny zbiornik otoczony lasami. Znajdziecie tu altany, sanitariaty, plac zabaw oraz idealne warunki na odpoczynek blisko natury.

Polecamy: Tego o Zielonej Górze mogliście nie wiedzieć

Zanim wrzucisz ręcznik do bagażnika: Dwie zasady udanego wyjazdu

Zanim wrzucicie do bagażnika koło ratunkowe i ruszycie w stronę upragnionej ochłody, poświęćcie krótką chwilę na planowanie. Trasy wylotowe z Zielonej Góry – zwłaszcza ekspresowa S3 w kierunku Świebodzina czy drogi krajowe i wojewódzkie prowadzące w stronę Krosna Odrzańskiego i Sławy – potrafią się mocno korkować. W godzinach popołudniowego szczytu oraz podczas weekendowych upałów czas dojazdu do wybranego kąpieliska może się znacznie wydłużyć, dlatego warto na bieżąco kontrolować sytuację na mapach GPS.

Gdy już dotrzecie na miejsce, pamiętajcie o absolutnie najważniejszej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze obserwujcie kolor flagi wywieszonej przez ratowników i kąpcie się wyłącznie w wyznaczonych strefach. Bezpieczny powrót do domu to najlepsze podsumowanie idealnego, słonecznego dnia nad wodą.