Chaos na kolei pod Warszawą. Awaria sieci trakcyjnej zatrzymała pociągi!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-28 15:29

Poważne utrudnienia dla pasażerów podróżujących między Warszawą a Modlinem. Z powodu awarii sieci trakcyjnej całkowicie wstrzymano ruch pociągów na odcinku Modlin–Legionowo. Na trasie utknęło kilka składów, a pasażerowie jednego z pociągów PKP Intercity musieli opuścić wagony.

Na linii kolejowej nr 9, na odcinku Modlin–Legionowo, doszło do poważnej awarii sieci trakcyjnej. Jak poinformował PAP Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, początkowo ruch został całkowicie wstrzymany.

Między Legionowym a Modlinem jest awaria sieci trakcyjnej na dwóch torach. Więc jest całkowicie wstrzymany ruch pociągów. Na miejsce zostały dysponowane dwa pociągi sieciowe do naprawy sieci trakcyjnej. Jeden ze stacji Siedlce, drugi ze stacji Warszawa Wschodnia – powiedział PAP Pietrzykowski.

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Jak wyjaśnił, pierwsza awaria wystąpiła o godzinie 11.12 na jednym torze, a druga o 11.59 na drugim, co doprowadziło do całkowitego zablokowania ruchu.

W wyniku awarii na trasie utknęło kilka pociągów, w tym składy Kolei Mazowieckich relacji Modlin – Warszawa Lotnisko Chopina oraz Ciechanów – Warszawa Zachodnia, a także pociąg PKP Intercity relacji Olsztyn Główny – Kraków Główny.

Jak przekazał przedstawiciel PKP PLK, przewoźnik PKP Intercity zdecydował o opuszczeniu pasażerów ze składu, ponieważ z powodu braku zasilania nie działała klimatyzacja.

Pytany o termin przywrócenia normalnego ruchu, Bartosz Pietrzykowski zaznaczył, że obecnie nie da się go określić.

Zespół dwóch pociągów sieciowych wysłanych na miejsce będzie starał się usunąć awarię jak najszybciej – poinformował.

Na miejscu cały czas pracują również strażacy. Jak przekazał PAP oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim kpt. Paweł Plagowski, służby pozostają na miejscu zdarzenia.

Po godzinie 14.30 PKP Intercity poinformowało w serwisie X, że ruch na linii kolejowej nr 9 został częściowo przywrócony i odbywa się już po jednym torze. Przewoźnik przekazał także, że na miejsce skierowano lokomotywy spalinowe, które pomogą odprowadzić zatrzymane pociągi.

Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii – poinformowało PKP Intercity.

Grób Tadeusza B. z Mierzawy
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