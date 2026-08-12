Zawalił się strop kamienicy. Są poszkodowani

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę, 12 sierpnia podczas prac remontowych w kamienicy znajdującej się u zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej w Śródmieściu. Jak wynika ze wstępnych informacji, w godzinach popołudniowych zawaliły się stropy na wysokości pierwszego i drugiego piętra. Ich elementy runęły na niższe kondygnacje i parter budynku.

W momencie katastrofy w bezpośrednim rejonie zawalenia znajdowało się dwóch pracowników. Jeden z nich spadł z wysokości i doznał lekkich obrażeń. Jak podaje RMF FM, poszkodowany to 17-letni pracownik z Ukrainy. Mężczyzna został przekazany ratownikom medycznym, ale nie wymagał hospitalizacji.

Drugi z pracowników nie odniósł obrażeń. Pozostali robotnicy znajdowali się poza strefą zagrożenia i zdołali bezpiecznie opuścić budynek. Na miejsce natychmiast skierowano służby. Początkowo działania prowadziły trzy zastępy straży pożarnej, dowódca JRG 3, policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego.

Do akcji skierowano również specjalistyczną grupę poszukiwawczo-ratowniczą z JRG 15. Strażacy wraz z wyszkolonym psem dokładnie sprawdzili miejsce zawalenia, aby upewnić się, że pod gruzami nie znajduje się żadna osoba.

Na szczęście poszukiwania nie wykazały obecności poszkodowanych pod konstrukcją.

Na razie nie wiadomo, dlaczego runęły stropy

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb po godzinie 14. Policja i straż pożarna zabezpieczyły miejsce, a odpowiednie służby będą teraz ustalały, co doprowadziło do zawalenia konstrukcji.

Strażacy zakończyli już działania na miejscu. Ruch samochodowy w rejonie ulic Nowy Świat i Książęcej odbywa się normalnie. Wyłączony z użytkowania pozostaje chodnik przed budynkiem.

Dokładne przyczyny katastrofy budowlanej będą wyjaśniane.