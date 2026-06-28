Tragiczny wypadek na Mazowszu. 21-latka zginęła po dachowaniu auta!

Do tragedii doszło w sobotę, 27 czerwca, około godziny 17.40 w miejscowości Augustów na drodze wojewódzkiej nr 737. Jak poinformowała Mazowiecka Policja, 25-letni kierowca samochodu marki Opel na prostym odcinku drogi z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem.

Na prostym odcinku drogi 25-letni kierujący samochodem marki Opel z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu, a następnie dachował – przekazała policja.

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W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosła 21-letnia pasażerka, mieszkanka powiatu kozienickiego. Kierowca był trzeźwy. Z ogólnymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

Okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia wyjaśnia Policja pod nadzorem prokuratora – poinformowała Mazowiecka Policja.

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują do kierowców o rozwagę i ostrożność na drogach.

Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach – podkreślili policjanci.