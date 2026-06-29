Bloki się zawaliły, bo były ze styropianu?! Wstrząsające odkrycie ratowników w Wenezueli

Tragedia w Wenezueli. Służby ratunkowe wskazują na wadliwe konstrukcje

Dwa potężne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę w ubiegłą środę, obracając w ruinę całe osiedla i mniejsze miejscowości. Najgorszna sytuacja panuje w regionie La Guaira, w pobliżu Caracas. Z oficjalnych raportów wynika, że potwierdzono śmierć ponad 1400 osób, podczas gdy rany odniosło przeszło 3 tysiące poszkodowanych. Równie liczna grupa mieszkańców, która w jednej chwili straciła dorobek życia, musiała szukać dachu nad głową w specjalnych ośrodkach tymczasowych. Co więcej, los blisko 50 tysięcy zaginionych wciąż pozostaje nieznany.

Przeczesując tony gruzu w poszukiwaniu rannych, ekipy poszukiwawcze dokonały zatrważających odkryć, które wskazują na to, że za skalę dramatu odpowiada nie tylko żywioł, ale i poważne zaniedbania podczas budowy domów, które potem runęły. Światło dzienne ujrzało wideo, udostępnione przez jednego z ratowników. Mężczyzna pokazuje na nim zburzony fragment budynku, gdzie pod cienką warstwą betonu ukryto tworzywo do złudzenia przypominające styropian. Na udostępnionym materiale widać, jak autor nagrania z łatwością, przy użyciu gołych rąk, rozrywa zgliszcza. – „Spójrzcie na to g...” – słychać na nagraniu, po czym mężczyzna dodaje: „Nic dziwnego, że wszystko zawaliło się jak domek z kart”.

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Wady w rządowym programie mieszkań socjalnych po wstrząsach w Wenezueli

Film wywołał ogromną falę oburzenia w kraju, zwłaszcza że lwia część zrównanych z ziemią budynków to obiekty zrealizowane w ramach powszechnego programu socjalnego, zainicjowanego jeszcze przez Hugo Cháveza. Inicjatywa ta miała rozwiązać problem bezdomności rodzin poszkodowanych przez wcześniejsze kataklizmy. Jednak najprawdopodobniej całkowicie zlekceważono przy tym standardy bezpieczeństwa. Dążenie do maksymalnego obniżenia kosztów i skrócenia czasu budowy miało przybrać na sile po przejęciu władzy przez Nicolása Maduro. Skutki tej polityki są przerażające, czego przykładem jest chociażby osiedle w La Guaira, gdzie z czterech postawionych bloków aż trzy uległy kompletnemu zniszczeniu.

Tu me estás diciendo que Las columnas de los edificios de la gran Misión vivienda Venezuela del régimen, eran de ANIME, ANIME .😡si no me crees mira el siguiente video 😩😩😫😩🇻🇪Terremoto en Venezuela pic.twitter.com/NDkkplCNOM— Me dicen la Negra 🥰 🇻🇪 (@yeligamboa) June 27, 2026

El maldito hijo de puta ASESINO Hugo Chávez Frías hizo construir las viviendas que regaló a los Venezolanos CON COLUMNAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (LO QUE EN COLOMBIA CONOCEMOS COMO ICOPOR) RECUBIERTO CON UN POCO DE CEMENTO!!!! La eternidad en el infierno es poco castigo!!! pic.twitter.com/utGEiXldK2— ANAMARIA (@opinocol) June 27, 2026

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