Bloki się zawaliły, bo były ze styropianu?! Wstrząsające odkrycie ratowników w Wenezueli

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-29 10:53

Ujawniono wstrząsające informacje na temat ostatnich trzęsień ziemi w Wenezueli. Ratownicy, którzy na miejscu tragedii wciąż przeszukują ruiny, trafili na fragmenty ścian przypominające strukturą styropian. Pojawiają się zarzuty, że setki budynków z państwowego programu socjalnego wzniesiono z rażącym naruszeniem norm budowlanych, co mogło przyczynić się do tragicznego bilansu ofiar, który wynosi już ponad 1400 ofiar śmiertelnych.

Długa kolejka ludzi na ulicy w Wenezueli, stojących przed budynkiem firmy Santiluc oraz Casa Hera, co symbolizuje trudności i kolejki w transporcie publicznym i dostępie do usług po kataklizmie. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Polska Misja Medyczna/ Materiały prasowe

Tragedia w Wenezueli. Służby ratunkowe wskazują na wadliwe konstrukcje

Dwa potężne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę w ubiegłą środę, obracając w ruinę całe osiedla i mniejsze miejscowości. Najgorszna sytuacja panuje w regionie La Guaira, w pobliżu Caracas. Z oficjalnych raportów wynika, że potwierdzono śmierć ponad 1400 osób, podczas gdy rany odniosło przeszło 3 tysiące poszkodowanych. Równie liczna grupa mieszkańców, która w jednej chwili straciła dorobek życia, musiała szukać dachu nad głową w specjalnych ośrodkach tymczasowych. Co więcej, los blisko 50 tysięcy zaginionych wciąż pozostaje nieznany.

Przeczesując tony gruzu w poszukiwaniu rannych, ekipy poszukiwawcze dokonały zatrważających odkryć, które wskazują na to, że za skalę dramatu odpowiada nie tylko żywioł, ale i poważne zaniedbania podczas budowy domów, które potem runęły. Światło dzienne ujrzało wideo, udostępnione przez jednego z ratowników. Mężczyzna pokazuje na nim zburzony fragment budynku, gdzie pod cienką warstwą betonu ukryto tworzywo do złudzenia przypominające styropian. Na udostępnionym materiale widać, jak autor nagrania z łatwością, przy użyciu gołych rąk, rozrywa zgliszcza. – „Spójrzcie na to g...” – słychać na nagraniu, po czym mężczyzna dodaje: „Nic dziwnego, że wszystko zawaliło się jak domek z kart”.

Sonda
Czy doświadczyłeś kiedyś trzęsienia ziemi?

Wady w rządowym programie mieszkań socjalnych po wstrząsach w Wenezueli

Film wywołał ogromną falę oburzenia w kraju, zwłaszcza że lwia część zrównanych z ziemią budynków to obiekty zrealizowane w ramach powszechnego programu socjalnego, zainicjowanego jeszcze przez Hugo Cháveza. Inicjatywa ta miała rozwiązać problem bezdomności rodzin poszkodowanych przez wcześniejsze kataklizmy. Jednak najprawdopodobniej całkowicie zlekceważono przy tym standardy bezpieczeństwa. Dążenie do maksymalnego obniżenia kosztów i skrócenia czasu budowy miało przybrać na sile po przejęciu władzy przez Nicolása Maduro. Skutki tej polityki są przerażające, czego przykładem jest chociażby osiedle w La Guaira, gdzie z czterech postawionych bloków aż trzy uległy kompletnemu zniszczeniu.

QUIZ. Półkula północna czy południowa? Test tylko dla najlepszych!
Pytanie 1 z 10
Na której półkuli znajduje się Kostaryka?
Trzęsienie ziemi w Tajlandii
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WENEZUELA
TRZĘSIENIA ZIEMI