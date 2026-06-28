Oto nowa miss mundialu? Maleńki staniczek z trudem utrzymuje jej biust w ryzach

Chociaż Panama pożegnała się z mundialem, świat oszalał na punkcie jej zjawiskowej fanki, Jacky Guzman, która skradła show na trybunach.

Modelka odważnie wytypowała sensacyjne zwycięstwo swojej drużyny, a choć jej przepowiednia okazała się daleka od prawdy, nie straciła zapału.

Odkryj, dlaczego ta charyzmatyczna influencerka została okrzyknięta "nową miss mundialu" i podbiła serca milionów, mimo porażki Panamy!

Kim jest Jacky Guzman? Miliony fanów i odważne kreacje

Podczas gdy piłkarze Panamy walczyli na boisku, na trybunach i w mediach społecznościowych serca kibiców podbijała jedna osoba – Jacky Guzman. 37-letnia modelka i influencerka z Panamy to prawdziwy fenomen. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,2 miliona osób, a ona sama nie waha się chwalić swoją zjawiskową figurą, regularnie publikując zdjęcia w odważnych kreacjach.

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Jej popularność już dawno przekroczyła granice internetu. Guzman ma na koncie występy w teledyskach, a w swojej ojczyźnie była gwiazdą słynnego karnawału Las Tablas. To jednak miłość do piłki nożnej przyniosła jej globalną sławę.

Jej przepowiednia była hitem. Rzeczywistość okazała się brutalna

Przed ostatnim meczem grupowym z Anglią, gdy Panama nie miała już szans na awans, Jacky Guzman postanowiła zagrzać piłkarzy do walki w wyjątkowy sposób. Opublikowała w sieci filmik, na którym widniał przewidywany przez nią wynik: sensacyjne 3:1 dla Panamy. Jej optymizm i wiara w drużynę stały się hitem internetu.

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Niestety, rzeczywistość brutalnie zweryfikowała jej marzenia. Anglia pewnie pokonała Panamę 2:0. Mimo to, Guzman do końca wspierała swoich rodaków, co pokazała już po wcześniejszej porażce z Ghaną.

- Dziś ci chłopcy zostawili serce na boisku, co za adrenalina i nerwy. Panama zasłużyła na zwycięstwo - pisała wówczas na Instagramie.

Pomyłka bez znaczenia? Okrzyknięto ją nową miss mundialu

Mimo fatalnej pomyłki w typowaniu wyniku, Jacky Guzman i tak została jedną z największych wygranych fazy grupowej. Jej uroda, charyzma i bezwarunkowe oddanie drużynie sprawiły, że fani z całego świata okrzyknęli ją nieoficjalną "miss mundialu". Komentatorzy zwracają uwagę, że to właśnie takie postacie, pełne pasji i emocji, tworzą niezapomnianą atmosferę wielkich turniejów. Choć jej piłkarska przepowiednia zawiodła, jej uroda i energia z pewnością zostaną zapamiętane na długo.

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