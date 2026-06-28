Oto nowa miss mundialu? Maleńki staniczek z trudem utrzymuje jej biust w ryzach

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Bartosz Olszewski
2026-06-28 19:29

Chociaż reprezentacja Panamy pożegnała się z mundialem po porażce 0:2 z Anglią, cały świat mówi o jej najwierniejszej fance. Jacky Guzman, zjawiskowa modelka, przed meczem odważnie wytypowała zwycięstwo swojej drużyny. Jej przepowiednia okazała się daleka od prawdy, ale to nie przeszkodziło internautom okrzyknąć jej nową miss mundialu. Kim jest kobieta, która skradła show na trybunach? Zobaczcie GALERIĘ.

  • Chociaż Panama pożegnała się z mundialem, świat oszalał na punkcie jej zjawiskowej fanki, Jacky Guzman, która skradła show na trybunach.
  • Modelka odważnie wytypowała sensacyjne zwycięstwo swojej drużyny, a choć jej przepowiednia okazała się daleka od prawdy, nie straciła zapału.
  • Odkryj, dlaczego ta charyzmatyczna influencerka została okrzyknięta "nową miss mundialu" i podbiła serca milionów, mimo porażki Panamy!

Kim jest Jacky Guzman? Miliony fanów i odważne kreacje

Podczas gdy piłkarze Panamy walczyli na boisku, na trybunach i w mediach społecznościowych serca kibiców podbijała jedna osoba – Jacky Guzman. 37-letnia modelka i influencerka z Panamy to prawdziwy fenomen. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,2 miliona osób, a ona sama nie waha się chwalić swoją zjawiskową figurą, regularnie publikując zdjęcia w odważnych kreacjach.

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Jej popularność już dawno przekroczyła granice internetu. Guzman ma na koncie występy w teledyskach, a w swojej ojczyźnie była gwiazdą słynnego karnawału Las Tablas. To jednak miłość do piłki nożnej przyniosła jej globalną sławę.

Jej przepowiednia była hitem. Rzeczywistość okazała się brutalna

Przed ostatnim meczem grupowym z Anglią, gdy Panama nie miała już szans na awans, Jacky Guzman postanowiła zagrzać piłkarzy do walki w wyjątkowy sposób. Opublikowała w sieci filmik, na którym widniał przewidywany przez nią wynik: sensacyjne 3:1 dla Panamy. Jej optymizm i wiara w drużynę stały się hitem internetu.

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Niestety, rzeczywistość brutalnie zweryfikowała jej marzenia. Anglia pewnie pokonała Panamę 2:0. Mimo to, Guzman do końca wspierała swoich rodaków, co pokazała już po wcześniejszej porażce z Ghaną.

- Dziś ci chłopcy zostawili serce na boisku, co za adrenalina i nerwy. Panama zasłużyła na zwycięstwo - pisała wówczas na Instagramie.

Pomyłka bez znaczenia? Okrzyknięto ją nową miss mundialu

Mimo fatalnej pomyłki w typowaniu wyniku, Jacky Guzman i tak została jedną z największych wygranych fazy grupowej. Jej uroda, charyzma i bezwarunkowe oddanie drużynie sprawiły, że fani z całego świata okrzyknęli ją nieoficjalną "miss mundialu". Komentatorzy zwracają uwagę, że to właśnie takie postacie, pełne pasji i emocji, tworzą niezapomnianą atmosferę wielkich turniejów. Choć jej piłkarska przepowiednia zawiodła, jej uroda i energia z pewnością zostaną zapamiętane na długo.

Portret Jacky Guzman, zjawiskowej modelki z Panamy, uśmiechniętej i ubranej w strój kąpielowy, z naszyjnikiem z muszelek i korali. Jej ciemne włosy opadają na ramiona. Więcej o nowej miss mundialu przeczytasz na naszym portalu.
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