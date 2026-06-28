Sprzedaje swoje zdjęcia, była o włos od gry na Wimbledonie! Maja Chwalińska już czekała

KH
Bartosz Olszewski
2026-06-28 8:18

Świat zawodowego tenisa to wielkie pieniądze i sława dla zawodniczek ze ścisłej czołówki, ale Francuzka Oceane Dodin wybrała nieco inną drogę. Po operacji powiększenia biustu została gwiazdą portalu dla dorosłych, choć nie porzuciła przy tym kariery i właśnie była dosłownie o jedną piłkę od awansu do głównej drabinki Wimbledonu, gdzie jej pogromczyni Mananchaya Sawangkaew wpadła na Maję Chwalińską!

Dla 29-letniej Oceane Dodin tegoroczne kwalifikacje do Wimbledonu miały być przepustką do wielkiego świata. Francuzka, która poza kortem aktywnie działa na popularnej "błękitnej platformie", gdzie po operacji powiększenia biustu sprzedaje swoje zdjęcia, na trawiastych kortach w Londynie prezentowała się znakomicie. Po pokonaniu dwóch rywalek, w trzeciej, decydującej rundzie eliminacji, zmierzyła się z Tajką Mananchayą Sawangkaew. Scenariusz tego meczu był dla Francuzki wręcz wymarzony!

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Oceane Dodin w różowym sportowym staniku i czarnym daszku Nike z rakietą tenisową, ze zdjęciem w okręgu, na którym modelka pozuje w bikini, co wskazuje na jej działalność na portalu dla dorosłych, o czym więcej przeczytasz na naszym portalu.
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Gwiazda tenisa i portalu dla dorosłych o włos od gry z Mają Chwalińską na Wimbledonie

Francuzka wygrała pierwszego seta 7:5 i w drugim prowadziła już 5:3, mając piłki meczowe przy serwisie rywalki. Wydawało się, że nic nie może jej odebrać miejsca w głównej drabince londyńskiego szlema. Wtedy jednak stało się coś niewytłumaczalnego. Dodin nie wykorzystała żadnej z szans, dała się przełamać na 5:5, a jej gra kompletnie się załamała. Przegrała drugiego seta 5:7, a w trzecim uległa Tajce aż 1:6, żegnając się z marzeniami o Wimbledonie w najbardziej okrutny z możliwych sposobów.

Z kolei dzień później odbyło się losowanie głównej drabinki turnieju. Okazało się, że Mananchaya Sawangkaew, szczęśliwa zwyciężczyni pojedynku z Dodin, w pierwszej rundzie trafiła na Polkę, Maję Chwalińską! Finalistka niedawnego Roland Garros otrzymała od organizatorów Wimbledonu "dziką kartę", ale została rozstawiona z numerem 20 i rozpocznie turniej od starcia z tajską kwalifikantką. Niewiele brakowało, a jej rywalką byłaby jedna z najbardziej kontrowersyjnych tenisistek w cyklu WTA! Więcej zdjęć Oceane Dodin znajdziesz w galerii załączonej do tekstu.

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